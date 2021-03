Gminy i powiaty będą mogły ubiegać się o środki finansowe na inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. Niebawem wojewodowie ogłoszą nabory na te projekty w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przejścia dla pieszych to 200 tys. zł.

– Chcemy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ten komponent przeznaczyć 524 mln zł. Taka kwota za pośrednictwem wojewodów zostanie desygnowana do gmin i do powiatów. Zarządcy dróg będą mogli te środki pozyskać na poprawę jakości przejść dla pieszych, na doświetlenie przejścia dla pieszych, na odpowiednie oznakowanie, na tam gdzie będzie taka potrzeba wyniesienie tego przejścia dla pieszych, na dobudowę chodnika, który doprowadza do tego przejścia dla pieszych, na budowę azylu jeżeli jezdnia drogi będzie na to pozwalała. Kompleksowe zadania, które poprawią bezpieczeństwo w ruchu drogowym, na drogach gminnych i powiatowych – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber, na poniedziałkowej konferencji prasowej. Dodał także, że dostępne statystyki wskazują, że 50 proc. wypadków, to są wypadki na drogach gminnych i powiatowych, a wprowadzane działanie ma na celu redukcję tych zdarzeń.

– Wdrażamy nowy komponent, ten dedykowany tylko i wyłącznie przejściom dla pieszych, tak aby te miejsca były bezpieczne dla niechronionych uczestników ruchu drogowego, ale też żeby były widoczne dla kierujących pojazdami – mówił wiceminister Weber.

Wspomniał również o aspekcie gospodarczym podejmowanych działań. – Jestem przekonany, że te inwestycje będą realizowane w dużej części przez małe polskie firmy, bardzo często przez rodzinne firmy budowalne – stwierdził Rafał Weber.