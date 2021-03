W województwie podkarpackim Główny Inspektorat Transportu Drogowego obsługuje 25 fotoradarów. W ubiegłym roku wszystkie te urządzenia zarejestrowały blisko 65 tys. naruszeń. W powiecie tarnobrzeskim odnotowano 274 wykroczenia, w powiecie leżajskim 1340 naruszeń, w powiecie niżańskim kierowcy łamali przepisy 2607 razy zaś w powiecie stalowowolskim systemy zarejestrowały 1893 naruszenia.

Z 25 urządzeń obsługiwanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego 21 służy do pomiarów punktowych, 2 to rejestratory przejazdu na czerwonym świetle i 2 to systemy odcinkowego pomiaru prędkości.

W powiecie stalowowolskim fotoradar znajdujący się w miejscowości Zbydniów w 2020 roku zarejestrował 1151 przypadków złamania przepisów ruchu drogowego. System rejestracji wjazdu na czerwonym świetle w Stalowej Woli wykazał 742 naruszenia. W powiecie niżańskim zlokalizowane są trzy fotoradary: Nowosielec – 1930 naruszeń, Jeżowe – 73 wykroczenia, Kopki – 604 przypadki złamania przepisów.

W powiecie tarnobrzeskim tj. w Tarnowskiej Woli odnotowano 274 naruszenia, zaś w powiecie leżajskim tj. w Nowej Sarzynie – 1340 naruszeń.