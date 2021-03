Kadetki Stali Stalowa Wola zrewanżowały się Iskrze Konstantynów za porażkę w pierwszym meczu II etapu rozgrywek makroregionu podkarpacko-lubelskiego i awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Polski do lat 15.

To jedyny w tym sezonie zespół Zakładowego Klubu Sportowego Stal Stalowa Wola, który zaszedł tak daleko w rozgrywkach o krajowy czempionat. Pytania: kogo wylosuje nasza drużyna w ćwierćfinale i gdzie przyjdzie jej rozgrywać mecze, nie są dzisiaj tak istotne, jak to, czy w ogóle będzie dane rywalizować młodym koszykarkom w kolejnej fazie rozgrywek. Rodzice dziewcząt obawiają się, że zarząd Stali, ze względu na koszty, może zrezygnować z udziału w turnieju ćwierćfinałowym…

Miejmy nadzieje, że do takiej sytuacji nie dojdzie.

Pierwsze miejsce w II etapie zajął KU AZS UMCS Lublin, drugie MLKS MOS Rzeszów, trzecie Stal, a czwarte Iskra.

STAL – ISKRA KONSTANTYNÓW 77:50 (27:16, 19:13, 19:13, 12:8)

STAL: Kołacz 25, Kluk 18, Oczak 18, Tarka 8, Smusz 6, Ange-Dehimi 2, Straszewska, Oleksak, Kilian, Gorczyca, Pałka.

ISKRA: Korolczuk 14, Góra 11, K.Waszczuk 4, Kiełkowicz 4, Gajda 4, Tymoszyk 4, Świąntek 4, Ochnik 3, Z.Waszczuk 2, Kuźmiuk.