Paweł Dziedzic oraz Karol Skuba zostali nowymi piłkarzami walczącego o awans do IV ligi, Sokoła Kamień.

27-letni Dziedzic jest obrońcą – wychowankiem Orła Rzeszów – i występował ostatnio w drużynie lidera IV ligi podkarpackiej – Koronie Watkem Rzeszów. Wcześniej był zawodnikiem Strumyka Malawa, Izolatora Boguchwała, Wisłoka Wiśniowa, KS Wiązownica oraz LKS-u Pisarowce.

23-letni Skuba jest napastnikiem (188 cm wzrostu). Były już piłkarz Crasnovii Krasne jest laureatem nagrody plebiscytu Piłkarskie Laury Podokręgu Rzeszów dla Najlepszego Piłkarza. W rundzie jesiennej występował w zespole z Woli Dalszej (A – klasa, grupa Łańcut), a wcześniej reprezentował Wisłok Strzyżów, Wólczankę i Resovię.

– Cel mamy jasny – awansować w tym roku do IV ligi – i dlatego czynimy odpowiednie wzmocnienia drużyny, żeby jak najszybciej osiągnąć to, co sobie założyliśmy, i nie drżeć do ostatniej kolejki – mówi prezes Sokoła, Marek Ziemniak.