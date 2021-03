19 lutego radni z Krzeszowa podejmowali decyzje o dietach za udział w sesjach i komisjach Rady Gminy. O ile diety dla przewodniczącego rady i jego zastępcy nie wzbudziły zastrzeżeń, to w temacie diet dla radnych ich nie brakowało. Pytań i wątpliwości było tak wiele, że uchwały ostatecznie nie podjęto.

Gmina Krzeszów to kolejny samorząd w powiecie niżańskim, który w ostatnim czasie podejmuje decyzje o podwyżce diet dla radnych. Przed kilkoma tygodniami na podobne ruchy zdecydowały się rady w gminach Ulanów i Harasiuki.

Uchwały dotyczące ustalenia nowej wysokości diet dla radnych oraz przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy omawiano na sesji zorganizowanej 19 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury. Temat diet, czyli pieniędzy jakie radni otrzymują jako rekompensatę za wykonywanie funkcji radnego zawsze budzi emocje. W sali GOK w Krzeszowie też ich nie brakowało. O ile uchwały dotyczące diet dla przewodniczącego i jego zastępcy nie wywołały żadnej dyskusji, tak dyskusja nad uchwałą dotycząca diet dla radnych była gorąca. Ale zacznijmy od początku.

W porządku obrad ostatniej sesji w Krzeszowie znalazły się cztery uchwały dotyczące diet. Radni zdecydowali m.in. o diecie dla przewodniczącego Rady Gminy w Krzeszowie. Głosami 10 radnych za, przy 3 wstrzymujących, rada zdecydowała, że przewodniczący będzie dostawał dietę w wysokości 1200 złotych miesięcznie. Przyjęta kwota jest o 100 złotych wyższa niż poprzednia dieta przewodniczącego. O 100 złotych podniesiono także dietę wiceprzewodniczącego. Po przyjęciu uchwały będzie on otrzymywał 600 złotych miesięcznie, poprzednio było to 500 złotych. Za podniesieniem diety zastępcy przewodniczącego głosowało 12 radnych, jeden był przeciw. Warto dodać, że poprzednie diety obowiązywały od stycznia 2019 roku.

Decyzją radnych ustalono także diety dla sołtysów. Te są jednak zróżnicowane za względu na wielkość sołectw. I tak sołtysi Bystrego, Kamionki Górnej, Krzeszowa, Koziarni i Koziarni II będą otrzymywać 320 złotych comiesięcznej diety, zaś sołtysi Kamionki Dolnej, Krzeszowa Dolnego, Łazowa i Podolszynki Ordynackiej po 300 złotych. Najmniej, 280 złotych otrzymają sołtysi Kustrawy, Podolszynki Plebańskiej i Sigiełek. Dodatkowo sołtysi będą otrzymywać 100 złotych za udział w sesjach Rady Gminy Krzeszów.

Jeśli chodzi o diety dla szeregowych radnych, to krzeszowscy radni zaproponowali by wypłacać je ryczałtem co miesiąc w stałej wysokości. Według przedstawionej na sesji uchwały dieta miałaby wynieść 300 złotych.

Cały artykuł w aktualnym papierowym wydaniu Sztafety oraz na e-prasa