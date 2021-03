Czterej młodzi mężczyźni, w wieku od 15 do 20 lat, zostali zatrzymani na usiłowaniu włamania do sklepu w gminie Ulanów. Hałas, jakiego narobili przy demontowaniu kraty w oknie sklepu, obudził sąsiadów. Po zatrzymaniu, tłumaczyli policjantom, że oni tylko szukali jagód i grzybów, w lesie w pobliżu sklepu. Cała czwórka w trakcie przesłuchania przyznała się do próby włamania.

Kolejny raz, w przeciągu kilku dni, miała miejsce próba włamania do sklepu w gminie Ulanów. I kolejny raz, włamywacze zostali zatrzymani dzięki czujności sąsiadów. W niedzielę nad ranem, właścicielka sklepu została powiadomiona przez sąsiadów o kolejnej próbie włamania. Sąsiedzi usłyszeli odgłosy uderzania metalowym przedmiotem o kratę w oknie sklepu. Kobieta, dojeżdżając na miejsce, zauważyła młodego mężczyznę, który na jej widok powiedział coś szybko przez telefon, po czym uciekł do lasu. Gdy podjechała pod sklep, zobaczyła uciekających trzech młodych mężczyzn i wyrwaną kratę okienną.

Policjanci przybyli na miejsce, ruszyli w kierunku lasu, w poszukiwaniu uciekinierów. Młodzi mężczyźni szybko zostali zatrzymani. Tłumaczyli się policjantom, że nie mieli nic wspólnego z usiłowaniem włamania. A po lesie chodzili w zimie o godz. 6 rano, bo szukali jagód i grzybów. Cała czwórka została rozpoznana przez świadków.

15, 17, 19 i 20-latek w trakcie przesłuchania przyznali się do winy. Wyjaśnili, że na miejsce przyjechali rowerami, a do sklepu próbowali dostać się demontując kratę w oknie. Hałas, jakiego narobili, obudził sąsiadów, którzy powiadomili właścicieli.

15-latek został przewieziony do Policyjnej Izby Dziecka, będzie odpowiadał przed sądem rodzinnym. Pozostała trójka będzie odpowiadać przez sądem karnym.