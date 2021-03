To tytuł wystawy, którą można oglądać w galerii Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli. Na ekspozycji prezentowanych jest 30 prac będących pokłosiem sympozjów artystycznych w latach 2009-2018 organizowanych przez Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie.

– Tytuł tego sympozjum, przedsięwzięcia brzmi „Portret Krosna” i ma za zadanie sportretować miasto. Tak jak się portretuje osoby, tak my pomyśleliśmy, że zaprosimy artystów żeby przyjechali do nas i sportretowali miasto. Artyści spędzają u nas dwa tygodnie, jest to wystarczający czas, żeby choć troszeczkę poznać miejsce i ludzi – mówi Marek Burdzy z BWA w Krośnie.

Prezentowane w Spółdzielczym Domu Kultury prace wybrane zostały ze 160 płócien, które powstały na przestrzeni dziesięciu lat w ramach malarskich plenerów. W czasie tej dekady uczestnikami sympozjów byli artyści z Korei Południowej, Kolumbii, Serbii, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Rosji, Austrii i Polski. W sumie 120 artystów.