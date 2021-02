W Skrzyszowie, w powiecie sędziszowsko-ropczyckim, rozgrywano Międzynarodowy Puchar Karpat w boksie o puchar wójta gminy Ostrów. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został Tobiasz Zarzeczny ze Stalowej Woli.

Zawodnik trenera Rafała Toporowskiego pokonał jednogłośnie na punkty Filipa Duszę z Irydy Mielec w kategorii Junior w wadze do 75 kg. Zwycięstwo odniósł także inny pięściarz Stali, Jakub Bernat. W kategorii Kadet w wadze do 75 kg pokonał na punkty 2:1, Mateusza Zwolaka z BKB Magic Boxing Brzesko.

Trójka pozostałych zawodników Stali przegrała swoje pojedynki. W seniorkach (waga do 69 kg) Roksana Lechoszest zmierzyła sie z Julią Chudy z BBB Serce Krakowa. Było to kolejne w ostatnim czasie spotkanie obu pań, i tym razem górą była reprezentantka Polski, która decyzją sędziów wygrała na punkty 2:1.

Debiutujący w ringu na oficjalnych zawodach, Adam Zarewicz (Kadet, waga 70 kg) przegrał przez RSC w drugiej rundzie z Bartoszem Soburą z RUSHH Kielce, a Bartosz Knap (Kadet, 63 kg) uległ na punkty Kyryle Honcharukowi z BBB Serce Krakowa. W tym przypadku można mówić o dużym pechu naszego zawodnika, ponieważ trafił na znakomitego, dużo bardziej od siebie doświadczonego Ukraińca i nie mógł w tej walce zbyt wiele zdziałać, a mimo to stawił czoła silnemu rywalowi, przegrywając 1:2.