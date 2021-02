Za nami kolejna gala Babilon Boxing Show i kolejny udany występ wychowanka Stali Boxing Team Stalowa Wola, obecnie ucznia SMS i zawodnika Skorpiona Szczecin, Beniamina Zarzecznego.

Stalowowolanin zmierzył się w kategorii wagowej do 63 kg z Danielem Dołowym z NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki i pokonał go jednogłośnie na punkty. Zarzeczny posiadał przewagę od początku walki. Dyktował swoje warunki rywalowi i wygrał jak najbardziej zasłużenie. Dołowy to młodzieżowy wicemistrz Polski z roku 2020. Walkę sędziował były znakomity polski pięściarz, srebrny medalista mistrzostw świata oraz Igrzysk Olimpijskich w wadze półciężkiej, Paweł Skrzecz.

W poniedziałek Beniamin wyjeżdża na międzynarodowy turniej Branderburg Cup w Niemczech, który będzie stanowił kolejny etap przygotowań do kwietniowych Mistrzostw Świata.