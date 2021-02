Trwają prace projektowe biurowca, który ma stanąć u zbiegu ulic Okulickiego i Floriańskiej w Stalowej Woli. Obiekt powstanie w ramach Programu Fabryka. Za realizację inwestycji odpowiedzialna jest spółka „Fabryka – Urbi Ferro” powołana przez gminę Stalowa Wola i Agencję Rozwoju Przemysłu. Realizacja zadania ma się zakończyć w 2023 roku.

– Został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy), trwają prace projektowe. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę planowany jest na czerwiec 2021 roku, uzyskanie pozwolenia – na jesień 2021 roku. Wniosek o pozwolenie na budowę może zostać złożony po zakończeniu prac projektowych. Postępowanie w celu wyłonienia głównego wykonawcy rozpocznie się po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na czwarty kwartał 2021 roku – informuje Miłosz Marczuk, rzecznik prasowy ARP.

W Stalowej Woli ma powstać budynek biurowo-usługowy o powierzchni biurowej ok. 5000 metrów kw. (plus powierzchnia usługowa na parterze – ok. 1500 metrów kw.). Centrum usług biznesowych ma stanąć u zbiegu ulic Okulickiego i Floriańskiej. Za realizację inwestycji od października 2020 odpowiada spółka Operator ARP sp. z o.o.