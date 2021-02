Na ostatniej sesji stalowowolskiej Rady Miejskiej rajcy wyrazili zgodę na konsolidację spółek miejskich tj. Miejskiego Zakładu Komunalnego, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Miejskiego Zakładu Budynków. Liderem procesu będzie Miejski Zakład Komunalny, który ma wchłonąć PEC. W strukturze MZK znajdzie się także MZB, ale jako odrębna spółka.

Połączona struktura MZK, PEC z wyodrębnioną spółką wewnętrzną jaką będzie MZB ma do realizacji duże zadania rozwojowe. Dzięki tej konsolidacji Stalowa Wola ma się stać liderem nowoczesnych i tanich usług komunalnych. Planowaną inwestycją po konsolidacji jest budowa ekologicznego i nowoczesnego zakładu wytwarzania energii z preRDF. Kolejne zadanie to uzbrajanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Miejski Zakład Budynków będzie natomiast kontynuował program budownictwa mieszkaniowego „Z perspektywą w Stalowej Woli” w ramach, którego powstanie trzeci blok przy ulicy Orzeszkowej i bloki na osiedlu Leśna.

Do tematu konsolidacji MZK i PEC odniosła się radna Joanna Grobel-Proszowska. – Sam zamysł synergii mi się nie podoba. Przeżyłam pracę w wielkim kombinacie przemysłowym HSW, po czym jego rozdrobnienie na części i to co było bardziej efektywne to jednak było z udziałem kapitału prywatnego, to co mniejsze jest bardziej efektywne – mówiła radna. Jednocześnie wspomniała o zagrożeniu ze strony innego podmiotu, który chce wybudować instalację do energetycznego przetwarzania odpadów, co jak mówiła radna mogłoby negatywnie wpłynąć na pozycję rynkową Stalowej Woli w tym zakresie. Przewodnicząca Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta sugerowała także, że dysponowanie przez MZK możliwością dystrybucji energii, mogłoby korzystnie wpłynąć na realizację planowanego projektu.

Przypuszczenia radnej Joanny Grobel-Proszowskiej potwierdził prezydent Lucjusz Nadbereżny. – Bez wątpienia cała idea połączenia MZK z PEC ma jeden główny cel – to jest wybudowanie tego nowoczesnego, ekologicznego zakładu wytwarzania energii, połączenie potencjałów finansowych, technicznych, ale również pokazanie decydentom, którzy będą wyrażali zgodę na umiejscowienie takiej instalacji w Stalowej Woli wszystkich silnych stron Stalowej Woli – mówił włodarz miasta.

