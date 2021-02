Nowe szokujące informacje w sprawie wydarzeń, których tłem była parafia Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu. Przed Sądem Rejonowym w Tarnobrzegu trwa proces byłego proboszcza Józefa G., a do tutejszej prokuratury wpłynęło zawiadomienie w sprawie nadużyć seksualnych, których miał się dopuścić były ministrant i kleryk, który o podobne przestępstwo oskarżył kapłana.

W środę 24 lutego przed Sądem Rejonowym w Tarnobrzegu znów stanął 58-letni Józef G., były proboszcz tarnobrzeskiej parafii pw. Miłosierdzia Bożego. Mężczyzna odpowiada za molestowanie ministranta oraz bezprawne wpływanie na jego zeznania. Wydarzenia, które stały się podstawą postawienia zarzutów miały miejsce w latach 2005–2006. Ofiarą księdza miał paść 12-letni chłopiec, który służył w parafii jako ministrant.

Dorosły obecnie mężczyzna uczestniczy w procesie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, ale niewykluczone, że wkrótce może znaleźć się na miejscu księdza, którego oskarża. Do Prokuratury Rejonowej w Tarnobrzegu wpłynęło zawiadomienie o nadużyciach seksualnych, których miał się dopuścić… pokrzywdzony przez księdza. Zawiadamiający, w czasie, gdy miał zostać skrzywdzony przez starszego o około 5 lat kolegę lektora, pełnił z nim służbę w parafii, w której proboszczem był Józef G. Do nadużyć miało dochodzić w mieszkaniu starszego z nastolatków. Ten miał chłopcu uczęszczającemu wówczas do szkoły podstawowej puszczać filmy pornograficzne i doprowadzać młodszego do poddania się tak zwanym innym czynnościom seksualnym i nakłaniać do ich wykonywania.

Zbieżność zawiadomienia organów ścigania o nadużyciach sprzed lat nie jest przypadkowa z rozpoczęciem procesu byłego proboszcza. Mężczyzna cytowany przez lokalny dziennik przyznaje, że zdecydował się podzielić swoją wiedzą z organami ścigania, gdyż jest przekonany, że ksiądz Józef G. jest niewinny i został pomówiony i niesłusznie oskarżony. Zawiadamiający o przestępstwie sprzed lat uważa, że „były ministrant, który miał być przez proboszcza wykorzystywany, wcale nie jest taki święty” i informuje, że mężczyzna został wyrzucony z sandomierskiego seminarium duchownego, a powodem tego wykluczenia miały być niestosowne zachowania wobec innego seminarzysty.

Postępowanie w zgłoszonej przez pokrzywdzonego przez byłego ministranta sprawie jest obecnie na początkowym etapie i Prokuratura Rejonowa w Tarnobrzegu nie udziela na razie żadnych informacji.

W środę Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu wezwał na przesłuchanie sześciu świadków, w tym obecnego proboszcza tarnobrzeskiej parafii, w której w latach 2005-2006 miało dochodzić do nadużyć seksualnych, a także byłego kanclerza Diecezji Sandomierskiej. Proces toczy się z wyłączeniem jawności.

(mar)