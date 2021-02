W stalowowolskiej hali tenisowej rozegrano mistrzostwa województwa podkarpackiego młodzików. Zdominowali je zawodnicy Czarnych Rzeszów.

W turnieju gry pojedynczej młodziczek wystąpiło 8 zawodniczek. MKT Stalowa Wola reprezentowały: Nina Vanessa Węgrzyn i Natalia Dobiecka. Pierwsza zakończyła udział w ćwierćfinale, przegrywając z Emilią Woźniak z Sanockiego Klubu Tenisowego 0:6, 0:6. Dobiecka awansowała do półfinału, wygrywając z inną zawodniczką z Sanoka, Katarzyną Wolan 6:0, 6:0, a w meczu o finał, przegrała z Izabelą Kawalec (Czarni Rzeszów) 6:3, 0:6, 4:10. W spotkaniu o pierwsze miejsce Kawalec pokonała Woźniak 6:3, 6:3.

W grze pojedynczej młodzików wystąpiło 14 zawodników. Stalową Wola miała siedmiu reprezentantów: Kacper Cisłak, Maksymilian Kotulski, Filip Oleksak, Karol Krawczyk, Mikołaj Surowaniec i Alexander Karapetyan z MKT oraz Dawid Kiełb z klubu Efektywni.pl. I tylko Dawidowi udało się przejść pierwszą rundę, w której pokonał Maksymiliana Ciacha z Czarnych Rzeszów 6:4, 6:0. W półfinale stalowowolanin opuścił kort w drugim secie przy stanie 1:1 i po przegraniu pierwszego 3:6, i do finału awansował Avian Newbiggin-Watts (Czarni). W Drugim spotkaniu półfinałowym Olaf Cieciora, po bardzo wyrównanym pojedynku, pokonał Aleksandra Filipa 7:5, 7:5. Obydwaj są zawodnikami Czarnych Rzeszów. W meczu o pierwsze miejsce Cieciora wygrał z Newbiggin-Wattsem 6:2, 6:3.

Cieciora triumfował także w deblu, tworząc go ze swoim kolega klubowym, Aleksandrem Filipem. W finale pokonali duet: Dawid Kiełb (Efektywni.pl)/Avian Newbiggin-Watts (Czarni) 6:3, 6:4. Trzecie miejsce zajęły pary: Filip Oleksak/Alexander Karapetyna (obydwaj MKT) oraz Maksymilian Cach (Czarni)/Karol Krawczyk (MKT).

W turnieju deblowym młodziczek najlepsza okazała się para Emilia Woźniak (Sanocki KT) i Izabela Kawalec (Czarni). W finałe pokonały stalowowolsko-rzeszowską parę: Natalia Dobiecka/Weronika Kawa 6:3, 6:4.