Chcesz wybrać się w podróż do Japonii? Ale nie tej z czasów obecnych, tylko z lat 30-tych, 40-tych. Możesz zobaczyć porywające krajobrazy i architekturę, spotkać interesujących ludzi, poznać ich zwyczaje, codzienne życie i ulubione potrawy. Jak to zrobić? Wystarczy zwiedzić nową wystawę zatytułowaną „Podróż do Japonii”, którą proponuje nam Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli.

Wystawa została przygotowana we współpracy z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. Jej narrację budują rysunki Andrzeja Wajdy i reportażowo-dokumentalne fotografie z lat trzydziestych XX w. Ze’eva Aleksandrowicza i Franza Stoedtnera, obiekty Aliski Lahusen inspirowane laką, tradycyjną techniką japońską, i drzeworytami Hiroshigego, a dopełniają współczesne wizerunki Japończyków w fotografiach Hiroha Kikaia.

Dzięki zgromadzonym zdjęciom, przedmiotom możemy zapoznać się z zupełnie inną Japonią, niż z tą, którą znaliśmy do tej pory. Inna kultura, zwyczaje, inaczej wyglądający ludzie, wspaniałe budowle. A to wszystko zobaczymy oczami ludzi zakochanych w tym pięknym kraju.

Wystawa dla zwiedzających będzie dostępna do 27 czerwca.