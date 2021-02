W domowym zaciszu niekiedy rozgrywają się niewyobrażalne wręcz dramaty. Ból, rozpacz i łzy zamknięte w czterech ścianach potrafią doszczętnie zniszczyć ludzką psychikę i pozostawić traumę na resztę życia. Fachowa pomoc udzielona w porę może temu zapobiec. Gdzie jej szukać? Jednym z takich miejsc jest Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Stalowej Woli.

W poniedziałek rozpoczął się „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, który potrwa do 28 lutego. Podstawowym celem tej akcji, koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych.

Wielkie życiowe dramaty

Od maja 2019 roku w Stalowej Woli działa Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W jego strukturach funkcjonują również lokalne punkty w Tarnobrzegu, Nowej Dębie, Mielcu, Nisku oraz Kolbuszowej. Działalność ośrodka jest finansowana z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Ośrodek funkcjonuje pod auspicjami Caritas Diecezji Sandomierskiej i do tej pory z jego pomocy skorzystało blisko 600 osób.

– W niektórych przypadkach było to jednorazowe wsparcie, ale mamy również i takie osoby, które są z nami od samego początku – mówi „Sztafecie” Simona Wójtowicz, koordynator Okręgowego Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Stalowej Woli. – Z naszej pomocy mogą skorzystać osoby pokrzywdzone każdym rodzajem przestępstwa. Bardzo często chodzi o przemoc domową, najczęściej dotyczącą kobiet i dzieci. Ale również różnego rodzaju oszustwa, niealimentacja, wypadki czy przemoc seksualna. Niekiedy ludzie przychodzą z tak potwornie trudnymi sprawami, że nawet dla nas jest to obciążające. Najtrudniej znosi się przemoc wobec dzieci. Często są to wielkie, dramatyczne historie życiowe. Ale kiedy dzięki udzielonej pomocy ktoś rozwiąże swój problem, stanie na nogi, wydobędzie się z uwikłania, to dla nas jest to ogromna satysfakcja.

Prawnik, psycholog, psychoterapeuta

W ośrodku i lokalnych punktach można bezpłatnie skorzystać z pomocy prawnika, psychologa, psychoterapeuty, psychiatry czy mediatora.

– Jesteśmy w stanie udzielić wsparcia na wielu płaszczyznach. Pomoc naszego ośrodka jest wielotorowa i kompleksowa. Dobrze, że jesteśmy w strukturach Caritasu, bo tam, gdzie kończą się nasze możliwości, Caritas może objąć osobę lub rodzinę swoim wsparciem – dodaje Simona Wójtowicz. Zwraca również uwagę na świetną współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, kuratorami i policją.

Najczęściej udzielana jest pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna. Sporym zainteresowaniem cieszą się również usługi radców prawnych.

– U nas prawnik może sporządzić gotowe pismo, pod którym wystarczy się tylko podpisać i w odpowiednim miejscu złożyć, oczywiście wskazujemy gdzie, a prawnik później tę sprawę pilotuje. Na każdym etapie sprawę można skonsultować i podjąć trafna decyzję co do dalszych kroków – tłumaczy koordynatorka ośrodka.

Przypadki, z jakimi ludzie przychodzą do tej placówki są przeróżne. – Mieliśmy kobietę, której pomogliśmy odzyskać mieszkanie, była też starsza pani naciągnięta na zakup garnków na pokazie, za astronomiczną sumę. Udało nam się to odkręcić. Niedawno pomogliśmy komuś odzyskać pieniądze wpłacone w biurze turystycznym, których właściciel nie chciał zwrócić – opowiada Simona Wójtowicz.

O szczegółach nie chce jednak mówić. – Przychodząc do nas, ludzie obdarzają nas zaufaniem. Muszą czuć się komfortowo i mieć pewność, że wszystko pozostanie między nami – dodaje.

Siła miłości

W 2019 roku ogromne wzięcie miały kolonie dla dzieci organizowane przez ośrodek. Ze względu na epidemię koronawirusa, w minione wakacje nie udało się ich zorganizować, ale za to odbył się rodzinny wyjazd terapeutyczny do ośrodka Caritas w Bojanowie.

– Oprócz oferowania przeróżnych atrakcji, prowadziliśmy tam program wspierania rodziny. Czterech certyfikowanych psychoterapeutów pracowało na zajęciach z dziećmi i ich rodzicami. Chcieliśmy pokazać tym rodzinom, że pomimo tego co je spotkało, traum, które przeżyły, jest w nich moc, że mogą czerpać siłę z więzi i miłości. To niezwykle ważne – zwraca uwagę Simona Wójtowicz.

Gdzie uzyskać wsparcie Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 8a. Tel. 530 100 610 lub 530 100 710. Godziny przyjęć: poniedziałek – godz. 8-15, wtorek – godz. 8-20, środa – godz. 8-15, czwartek – godz. 13-20, piątek – godz. 8-20, sobota – godz. 10-14. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tarnobrzegu, Aleja Niepodległości 9. Tel. 530 100 330. Godziny przyjęć: wtorek – godz. 14-18, środa – godz. 10-14, czwartek – godz. 14-18. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nowej Dębie, ul. Leśna 26. tel. 530 100 330. Godziny przyjęć: środa – godz. 14.30-18.30. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Mielcu, ul. M. Reja 1. Tel. 530 100 330. Godziny przyjęć: poniedziałek – godz. 14-18. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nisku, ul. Mickiewicza 4. Tel. 530 380 330. Godziny przyjęć: środa – godz. 10-15, czwartek – godz. 13-18, piątek – godz. 13-18. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kolbuszowej, ul. Św. Brata Alberta 3a. Tel. 530 380 330. Godziny przyjęć: wtorek – godz. 13-18.