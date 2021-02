Początkiem lutego zmieniły się przepisy dotyczące rekrutacji do terytorialnej służby wojskowej. Zmiany te mają istotnie ułatwić nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej, zwłaszcza kandydatom mającym już uprzednio orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej.

– Do tej pory każdy kandydat do terytorialnej służby wojskowej, musiał przechodzić dodatkową komisję lekarską. Wraz ze zmianą przepisów, osoby ubiegające się o powołanie do 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, mające już uprzednio orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej przez powiatowe lub wojewódzką komisję lekarską, w ramach kwalifikacji wojskowej, nie muszą już przechodzić dodatkowych badań w wojskowej komisji lekarskiej. O przydatności do służby decyduje kategoria zdrowia wpisana do książeczki wojskowej – wyjaśnia kpt. Witold Sura, rzecznik prasowy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej i dodaje, że bez zmian natomiast pozostają regulacje dotyczące badań psychologicznych. – Muszą je przejść wszyscy kandydaci, łącznie z tymi, którzy mieli już wcześniej orzeczoną kategorię zdolności do służby.

Skrócenie drogi rekrutacji do czynnej służby wojskowej realizują również Wojskowe Centra Rekrutacji. Kandydat do terytorialnej służby wojskowej w jeden dzień odbędzie rozmowę kwalifikacyjną, wywiad z psychologiem oraz zostanie zbadany przez komisję lekarską. W przypadku pozytywnych wyników i opinii ochotnik zakończy ten dzień wręczeniem karty powołania na szkolenie podstawowe.

Przypomnijmy. Żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej może zostać osoba która: posiada obywatelstwo polskie, jest pełnoletnia, jest zdrowa fizycznie i psychicznie, nie była karana oraz nie pełni innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiada przydziału kryzysowego.

Jak wyjaśnia kpt. Sura, rekrutacja do Wojsk Obrony Terytorialnej zakłada cztery możliwości, dzięki którym ochotnicy mogą zaciągnąć się w ich szeregi. Pierwszy sposób rekrutacji zakłada osobistą wizytę ochotnika w WKU właściwym dla jego miejsca zameldowania, w którym należy złożyć wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej. Drugi sposób, to złożenie wniosku przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP. Trzeci sposób, to rejestracja przez Portal Rekrutacyjny Wojska Polskiego. Ostatnim sposobem rekrutacji, ułatwiającym możliwość wstąpienia do 3. PBOT, jest skorzystanie z pomocy rekrutera działającego w mobilnych zespołach rekrutacyjnych. Specjalnie przeszkoleni żołnierze-rekruterzy wyszukają kandydatów do terytorialnej służby wojskowej i pomagają w załatwieniu wszelkich formalności. Na Podkarpaciu nazwiska rekruterów znajdziesz tutaj: https://www.wojsko-polskie.pl/3bot/kontakt-mobilni-rekruterzy/.