Stalowowolski magistrat rozstrzygnął przetarg na przebudowę ulicy gen. Leopolda Okulickiego. W postępowaniu wpłynęły cztery oferty. Zadanie powierzono konsorcjum firm z Kraśnika i Sandomierza, które wyceniło zadanie na 7,5 mln zł.

Planowany remont ulicy Okulickiego obejmie odcinek od ZBR Spółdzielni Mieszkaniowej do projektowanego wjazdu do ulicy Przemysłowej pod torami kolejowymi. W ramach inwestycji sama ulica Okulickiego będzie przebudowana w podobnym schemacie jak odcinek od stacji paliw do ulicy Popiełuszki. A więc w układzie bezpiecznych zatok parkingowych wraz z drogami serwisowymi, tak aby parkowanie nie odbywało się bezpośrednio z linii drogi.

Miasto przy okazji modernizacji ulicy Okulickiego chce uporać się z problemem zalewania tej drogi. Rozwiązaniem ma być budowa podziemnych zbiorników retencyjnych, które będą gromadzić nadmiar wody deszczowej.