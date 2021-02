Jedno z najstarszych dzieł franciszkańskich – Spotkanie Młodych wystartowało z nowym projektem. Organizatorzy zapraszają do wysłuchania podcastu o Kościele przez duże „K”. Pierwszy odcinek ukazał się w dwóch częściach i jest dostępny na Spotify.

Podcasty Franciszkańskiego Spotkania Młodych ukazują się w cyklu „Budujemy Kościół” i pozwalają spojrzeć na wspólnotę chrześcijan z różnych perspektyw, tak by odbiorcy mogli lepiej poznać nie tylko historię Kościoła, ale i jego bogaty, duchowy wymiar.

Na pewno będziemy poruszać tematy trochę niewygodne, ponieważ widzimy ogromną potrzebę odpowiedzi na trudne pytania. Daleko nam do autorytarnego wypowiedzenia zdania na te tematy, ale chcemy jasno wyrazić, że nasz Kościół jest po prostu piękny, mimo wszelkich trudności. Zachęcamy też do krytycznego myślenia i dzielenia się z nami opiniami o treściach prezentowanych w odcinkach w naszych mediach społecznościowych, czy poprzez adres mailowy – mówi Marta Górka, rzecznik FSM.

Pierwszą prezentowaną treścią jest rozmowa z br. Piotrem Kantorskim dotycząca świętości Kościoła. Uczestnicy spotkania starali się odpowiedzieć na takie pytania jak: Czy Kościół XXI wieku nadal można nazwać świętym? Co to w ogóle znaczy? Czy nadaję się do Kościoła, skoro jestem grzeszny?

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania odcinka.

Część pierwsza:

Część druga:

Już teraz zapraszamy na drugą rozmowę, która ukaże się w pierwszych dniach marca. Wówczas zostanie poruszony temat Kościoła pierwszych chrześcijan.

Franciszkańskie Spotkanie Młodych jest wydarzeniem organizowanym od 33 lat przez prowincję św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów). FSM odbywa się co roku pod koniec lipca w Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla i gromadzi około 1000 osób z całej Polski.