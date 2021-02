Oliwier Szot, młody, utalentowany wokalista z Nowosielca k. Niska został nowym współprowadzącym program The Voice Kids w TVP2. Informacje o udziale w show przekazał 18 lutego w programie „Pytanie na Śniadanie” w telewizyjnej „Dwójce”. Premiera nowej edycji The Voice Kids już w niedzielę, 27 lutego, na antenie TVP2.

Przypomnijmy. Telewizyjną przygodę Oliwier rozpoczął na przełomie 2018 i 2019 roku właśnie w programie The Voice Kids. Jego wykonanie piosenki „Ulepimy dziś bałwana” z popularnej bajki „Kraina lodu” podbiło serca jurorów i widzów. Oliwier trafił do drużyny Dawida Kwiatkowskiego i doszedł aż do finału.

Utalentowanego nastolatka mogliśmy też niedawno oglądać na szklanym ekranie. Podczas ferii zimowych wspólnie z Robertem El Gendy, poprowadził program dla młodzieży „Wkręć się w to!” emitowany w ramach „Ferii z TVP” w paśmie wspólnym TVP3.