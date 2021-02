Stalowowolscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola. Zmiana studium dotyczy 103 hektarowej działki i otwiera miastu możliwość pozyskania tego obszaru na rzecz nowych terenów inwestycyjnych.

– To jest teren, który otwiera zupełnie nowe możliwości do tego aby Stalowa Wola mogła zaprezentować swoją ofertę dużym inwestorom dlatego, że do tej pory działki, które mieliśmy w ofercie to jest dwa, trzy, cztery hektary. Nie posiadaliśmy natomiast dużej powierzchni, która jest wymagana dla inwestorów o dużym, strategicznym znaczeniu. A nie ukrywam, mamy nadzieję, że ten teren, zabezpieczenie infrastrukturalne, które tutaj jest w energię elektryczną, gaz, wodę przemysłową, możliwość zrzutu ścieków przemysłowych umożliwi nam pozyskanie inwestorów innowacyjnych, którzy odmienią gospodarkę lokalną Stalowej Woli. Jesteśmy już w takim momencie, po wielu miesiącach pracy, że będziemy mogli przystępować do dużej promocji oferty i pozyskania inwestorów na to miejsce. Od państwa decyzji zależy czy to miejsce zmienia swoje przeznaczenie, tak aby można było wystąpić do dyrekcji generalnej Lasów Państwowych o przystąpienie do procesu komercjalizacji tego terenu – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny na poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej.

Radna Renata Butryn pytała o kwestie finansowe dotyczące procesu uzbrojenia i wylesienia tego terenu, podkreślając jednocześnie, że miasto bez wątpienia tych terenów potrzebuje.

Prezydent Lucjusz Nadbereżny zaznaczył, że uzbrojenie tych terenów nie będzie wiązało się z dużymi kosztami, dzięki bliskiemu sąsiedztwu niezbędnej infrastruktury. – Na terenie miasta Stalowej Woli mamy już realizacje, które były związane z wylesieniem, poniesieniem takich kosztów przez prywatnych inwestorów i tutaj niestety w ostatnich latach stworzyła się pewna mitologia, która jest powtarzana, a ona nie ma uzasadnienia ekonomicznego i finansowego, jeśli chodzi o obciążenie inwestora tymi kosztami. Oczywiście pewnie lepiej gdyby ich nie było, ale licząc cały proces inwestycyjny nie są to kwoty, które mogą zablokować powstanie takiej inwestycji – mówił prezydent Nadbereżny.

Włodarz miasta podkreślał, że najtrudniejszą sprawą w całym procesie jest pozyskanie tych terenów z zarządu Lasów Państwowych. – W ostatnich dekadach, zostały podjęte bardzo błędne decyzje, ze strony zarządzających na tamten czas w starostwie, w mieście i również w Hucie Stalowa Wola dlatego, że cały ten obszar kiedyś przeznaczony był pod inwestycje i był we władaniu HSW. Niestety nie widziano w tym miejscu rozwoju i za zobowiązania w stosunku do skarbu państwa, zostało to przekazane do skarbu państwa. My dzisiaj tak na prawdę odwracamy proces bardzo błędnych decyzji, które na całe lata odebrały ten teren pod względem inwestycji – mówił Lucjusz Nadbereżny. Prezydent zaznaczył, że wyzwaniem dla miasta jest też projekt budowy nowych dróg wraz z parkingami na tym terenie. Jest już koncepcja w tym zakresie. Przy jej realizacji miasto chce skorzystać z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wszyscy obecni na sali radni zagłosowali za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola.