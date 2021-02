Właśnie szukacie dobrego materaca do swojej sypialni? Doskonale trafiliście! Stworzyliśmy poradnik, w którym zebraliśmy najważniejsze aspekty, które warto wziąć pod uwagę przy zakupie materaca do spania. Nie tylko musi wyglądać dobrze, ale przede wszystkim mieć wiele właściwości, które wesprą nasze zdrowie i komfortowy, naturalny sen.

Dobry materac do łóżka – zanim kupisz, dwa razy się zastanów

Jeśli właśnie zamierzacie odwiedzić salon materacy, to warto tę wizytę zaplanować na spokojnie. Czasem warto spędzić godzinę, dwie w jednym miejscu, przełamać swoją nieśmiałość i zwyczajnie poleżeć na kilku materacach w ramach testu ich wkładu, twardości czy wysokości.

Udało się ośmielić i przetestować materac? Wydaje się w porządku? Świetnie, nie zapomnijcie o tym, by sprawdzić jego właściwości w wielu pozycjach, na wznak, na boku, w ulubionej pozycji pojedynczo i we dwoje. Warto zapytać doradcę w salonie także o to, czy pokrowiec materaca jest antyalergiczny i łatwy do zdjęcia w każdej chwili. Dzięki temu, będziecie mogli bez problemu zadbać o higienę snu i komfortowy wypoczynek.

Twardość materaca do spania – wybierz odpowiednią, aby spać spokojnie

Pamiętajcie, że tylko i wyłącznie samodzielny test materaca pozwoli nam określić, czy faktyczna twardość materaca jest odpowiednia dla naszego kręgosłupa i budowy anatomicznej ciała. To doczucie w pełni subiektywne, ponadto bardzo wiele zależy od naszej wagi. Osoby, które ważą do 60 kg zazwyczaj wybierają twardość o stopniu H1, a ważące 60-80 kg powinny wybrać twardość H2. Przewidziane są także twardości H3 oraz H4, przeznaczone odpowiednio dla osób o wadze od 80-100 kg i powyżej 100 kg.

Bardzo ważne jest jednak, by pamiętać, że to co dla nas jest za miękki, dla drugiej osoby będzie za twarde. Zazwyczaj osoby, które lubią miękkie podparcie dla kręgosłupa wybierają materace piankowe wysokoelastyczne, a osoby, które lubią twarde podłoże mogą wybrać materac z wypełnieniem lateksowym. Najłatwiej będzie, jeśli wykonamy test otwartej dłoni, wsuwamy ją pod odcinek lędźwiowy, jeżeli zadanie jest wręcz niewykonalne to pewne jest, że materac jest stanowczo za miękki. Jeśli natomiast mamy bardzo dużo miejsca pod plecami to znaczy, że nasz materac jest twardy. Dłoń powinna czuć lekki opór, a kręgosłup solidne podparcie i lekkie ukojenie, otulenie w trakcie snu czy odpoczynku. Więcej o tym przeczytacie na abcsnu.pl.

Wypełnienie materaca do łóżka – jakie będzie odpowiednie?

W sklepie marki Hilding znajdziemy materace piankowe, które charakteryzują się niesamowitą elastycznością i ciepłym otuleniem całego ciała, gdy tylko się położymy wygodnie na łóżku. Ponadto, materace te są bardzo lekkie i idealnie sprawdzają się w transporcie. Popularne modele producenta to przede wszystkim Hilding Boogie, Hilding Rumba oraz Hilding Melody.

Dostępne są również materace sprężynowe, które mają we wnętrzu osobne sprężynki, wsunięte w specjalnie zaprojektowane, komfortowe woreczki z flizeliny. Niezależne działanie pojedynczych sprężyn sprawia, że sen jest niewiarygodnie wygodny, a poranna pobudka jest pełna energii. Producent tworzy materace na sprężynie kieszeniowej, bonnelowej, multipocket oraz interactive. Wśród popularnych modeli chętnie wybieraną są modele: Hilding Cha-Cha, Hilding Electro oraz Hilding Lambada.

Jeśli zależy nam na połączeniu cech materaca piankowego oraz materaca sprężynowego, możemy także zdecydować się na materac hybrydowy, np. Hilding Electro lub Hilding Dance. To nowoczesne, wielofunkcyjne propozycje, które są bardzo wytrzymałe i odporne na nacisk, jednocześnie mają właściwości prozdrowotne oraz są odporne na wilgoć i zabrudzenia.

Artykuł nadesłany – promocja