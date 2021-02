Policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców gminy Baranów Sandomierski, którzy będąc pod wpływem alkoholu, kierowali tym samym autem. Okazało się, że jeden z nich kierując pojazdem, uszkodził ogrodzenie prywatnej posesji i dodatkowo nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

W sobotę, 13 lutego, o godz. 3 w nocy, dyżurny tarnobrzeskiej Policji otrzymał zgłoszenie o tym, że w Baranowie Sandomierskim, kierujący samochodem osobowym marki Renault Scenic uszkodził ogrodzenie prywatnej posesji, a kierowca uciekł z miejsca zdarzenia.

Mundurowi pojechali we wskazany rejon, na ulicy Kościuszki w Baranowie Sandomierskim zauważyli uszkodzony samochód i uszkodzone ogrodzenie. Funkcjonariusze przystąpili do wyjaśniania okoliczności zdarzenia, w tym celu przeprowadzili oględziny pojazdu i zabezpieczyli miejski monitoring. W czynnościach uczestniczył przewodnik wraz z psem służbowym.

Okazało się, że samochodem kierował najpierw 26-letni mieszkaniec gminy Baranów Sandomierski, do którego należał pojazd. Ustalono, że mężczyzna pił wcześniej alkohol z dwoma kolegami i pomimo, że był pijany, wsiadł za kierownicę pojazdu i przyjechał na stację paliw, by dokupić alkohol. Byli z nim jego koledzy. Gdy 26-latek nie mógł o własnych siłach stać na nogach, jeden z biesiadników postanowił odwieźć go do domu. Tym razem za kierownicę wsiadł 17-letni mieszkaniec gminy Baranów Sandomierski. Mężczyzna, jak się okazało, też był pijany. Śledczy ustalili, że to nastolatek uderzył samochodem w ogrodzenie. Dodatkowo nie miał on uprawnień do kierowania pojazdami.

Policjanci zatrzymali obu kierowców w ich domach i przewieźli do policyjnego aresztu. Badanie alkomatem wykazało u 17-letniego mieszkańca gminy Baranów Sandomierski 0,84 promila. Starszy mężczyzna miał 0,68 promila alkoholu w organizmie.

Policjanci przesłuchali mężczyzn i przedstawili im zarzuty kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. O dalszym losie podejrzanych zdecyduje sąd.

Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 2, wysoka grzywna i utrata prawa jazdy.