Do grona stalowowolskich pomników przyrody dołączyły dwa kolejne okazy drzew. Chodzi o topolę kanadyjską – „Topola Księżnej Agaty” oraz dąb szypułkowy – „Dąb Księcia Jerzego” rosnące na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Charzewicach.

Topola kanadyjska, o nazwie własnej „Topola Księżnej Agaty” jest drzewem wyróżniającym się na tle drzewostanu parkowego swoim pokrojem i wysokością. Dąb szypułkowy, o nazwie własnej „Dąb Księcia Jerzego” jest drzewem wyróżniającym się w terenie swoim pokrojem. Obwód topoli to 527 cm, jej wysokość to 31 metrów. Dąb ma obwód liczący 369 cm, jego wysokość to 24,5 m. Obydwie rośliny pochodzą z około 1920 roku.

W lipcu 2020 roku pomnikami przyrody zostały cztery drzewa rosnące na Błoniach Nadsańskich: „Topola Stalowa Wola”, „Topola Pławianka”, „Topola Lasowianka” oraz „Topola Działkowców”. Łącznie z nowymi okazami na terenie miasta jest 15 pomników przyrody.