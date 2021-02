Powiat niżański, po raz czwarty, znalazł się wśród laureatów Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów i Gmin przeprowadzanego przez Związek Powiatów Polskich. W tegorocznej klasyfikacji powiat zajął 8 miejsce w kategorii powiatów do 120 tys. mieszkańców, w której sklasyfikowano ponad 150 samorządów z całej Polski.

– Cieszymy się, że działania władz powiatu niżańskiego przynoszą pozytywne rezultaty, czego odzwierciedleniem jest zdobycie już po raz czwarty wysokiego miejsca w organizowanym przez ZPP Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin. To, że pomimo trwania pandemii koronawirusa, rok 2020 był udanym okresem dla powiatu niżańskiego, było możliwe dzięki sprawnej realizacji zadań, przy kompleksowym i wielopłaszczyznowym działaniu władz powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego w Nisku oraz jednostek organizacyjnych powiatu, którym w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować za zaangażowanie i pracę dla naszej małej ojczyzny – mówi starosta niżański Robert Bednarz.

Ranking ZPP prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. To jedyne w Polsce tego rodzaju przedsięwzięcie, zarządzane na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Zwycięstwo danego samorządu wiąże się z przyznaniem tytułu „Dobry Polski Samorząd”. Ranking trwa przez cały rok. Okolicznościowe statuetki oraz dyplomy dla zwycięzców, wręczane są corocznie podczas ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Związek Powiatów Polskich.

Samorządy sklasyfikowane w rankingu, oceniają eksperci ZPP według wielu kryteriów, zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych, takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa oraz działania promocyjne.

Warto przypomnieć uzyskane dotychczas przez powiat niżański lokaty w rankingu: za 2019 rok – 6. miejsce, za rok 2018 – 3. miejsce oraz za 2017 rok – 12. miejsce.