Dwie placówki medyczne na terenie Stalowej Woli – Specjalistyczny Szpital Powiatowy oraz Ambulatorium, wzbogaciły się ostatnio o wysokiej klasy sprzęt. Darczyńcą jest zarząd i pracownicy stalowowolskiej firmy Bakpak.

Uroczyste przekazanie nowoczesnych urządzeń odbyło się 16 lutego.

Firma Bagpak działa na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli. Zajmuje się produkcją aluminiowych i stalowych puszek napojowych, które trafiają do ponad 50 krajów na całym świecie. Właściciel, zarząd i pracownicy tej firmy wykazali się niezwykłą inicjatywą, by wspomóc nasz szpital zakupem nowoczesnego echokardiografu.

– Dzięki temu sprzętowi, wchodzimy w kolejny etap rozwoju echokardiografii w Stalowej Woli. Gdy kilka lat temu zaczynałem przygodę z echem przezprzełykowym, to wydawało mi się, że to już jest apogeum tego rozwoju. Ale echokardiografia wciąż się rozwija i dzisiaj mamy już możliwość wykonywania badań 3D. A to jest właśnie pierwszy echokardiograf 3D w Stalowej Woli i jestem pewny, że znacznie ułatwi nam diagnostykę pacjentów – mówił uczestniczący w spotkaniu Radosław Krawczykiewicz, lekarz kierujący Oddziałem Kardiologicznym w PSP w Stalowej Woli.

Ufundowany echokardiograf Vivid S70 firmy GE Healthcare, to sprzęt najwyższej jakości, który umożliwia precyzyjną diagnostykę narządów wewnętrznych, bez konieczności ingerencji chirurgicznej. Dzięki niemu łatwiej będzie wykryć przebyty zawał, obecność skrzepliny, czy nawet płyny w osierdziu, czyli jak gdyby takim worku, w którym znajduje się serce, a więc zdiagnozować zagrożenia dla zdrowia, czy nawet życia pacjenta.

Firma Bagpak ufundowała również sprzęt do fizjoterapii, który tego samego dnia został przekazany na ręce Wojciecha Korkowskiego, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli.

Do Ambulatorium trafiły dwie wanny do masażu oraz dwa aparaty do terapii ultradźwiękowych.

Specjalistyczne wanny przeznaczone do leczniczych i relaksacyjnych masaży kończyn górnych lub dolnych (w zależności od ustawienia) za pomocą strumieni wody wzbogaconych prądami powietrza wytwarzanymi przez podwodne dysze.

Kąpiel jest wskazana w leczeniu pourazowym stawów, w stanach pozapalnych, w przypadku zaburzeń pracy stawów i zmęczenia nerwowo – mięśniowego pracy kończyn, a także do regeneracji kończyn po nadmiernym wysiłku fizycznym, np. po aktywności sportowej. Wysoka temperatura kąpieli i mechaniczne działania strumieni napowietrzonej wody powodują ogranie mięśni, relaksują i regenerują układ mięśniowy.

A z kolei aparaty do ultradźwięków stosuje się między innymi w leczeniu: chorób zwyrodnieniowych stawów, zespołów bólowych, stanów pourazowych, owrzodzeń, blizn, stanów zapalnych, czy chorób reumatycznych.