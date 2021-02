W niedzielę, 14 lutego, w Rzeszowie, odbyła się uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Słowa roty wypowiedziało 73 ochotników, w tym 10 kobiet. Podczas uroczystości na pierwszy stopień podoficerski mianowano także 50 uczestników kursu „Sonda”. Nowi terytorialsi trafią m.in. do jednostki w Nisku.

Nieprzypadkowo uroczystości w 3. Podkarpackiej Brygadzie OT odbyły się właśnie 14 lutego, bowiem tego dnia przypada 79. rocznica utworzenia Armii Krajowej, której spadkobiercami tradycji są Wojska Obrony Terytorialnej.

Niedzielne uroczystości odbyły się na placu apelowym 31. Batalionu Lekkiej Piechoty w Rzeszowie. Żołnierze przysięgali na sztandar 3.PBOT a przysięgę odebrał płk Dariusz Słota dowódca podkarpackich terytorialsów.

List do składających przysięgę napisał m.in. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. – Dziękuję za Waszą decyzję o wstąpieniu do Wojsk Obrony Terytorialnej. Pokazujecie w ten sposób, że bliskie są Wam wartości patriotyczne, dobro naszej Ojczyzny i Jej obywateli. Mundur żołnierza Wojska Polskiego i oliwkowy beret to symbole lojalności, oddania i poświęcenia. Noście je z dumą – pisał szef resortu obrony narodowej.

Przysięga wojskowa to nie jedyny ważny punkt niedzielnej uroczystości. W jej trakcie 50 żołnierzy brygady otrzymało promocję na pierwszy stopień podoficerski.

– Mianowani żołnierze w ostatnim kwartale ubiegłego roku ukończyli kurs podoficerski „Sonda”, którego już po raz drugi organizatorem była 3PBOT. Nowo mianowani kaprale obejmą stanowiska dowódców sekcji w pięciu batalionach lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu oraz Sanoku – mówi kpt. Witold Sura, rzecznik prasowy 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”.

Ze względu na panującą pandemię i obostrzenia sanitarne uroczystość odbyła się w koszarach z zachowaniem wszelkich zaleceń w sprawie COVID 19 Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego.