Dwaj żołnierze z 3. Batalionu Inżynieryjnego z Niska w październiku zatrzymali kierowcę, który stwarzał zagrożenie na drodze. Za swój odpowiedzialny czyn major Adam Bogusz i starszy szeregowy Daniel Ulawski zostali docenieni przez ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.

9 lutego w Ministerstwie Obrony Narodowej minister Mariusz Błaszczak nagrodził 26 żołnierzy z jednostek z całej Polski, którzy w minionych miesiącach wykazali się bohaterstwem i nieśli pomoc innym. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. zastępca dowódcy szef sztabu mjr Adam Bogusz oraz st. szer. Daniel Ulawski, który z rąk ministra obrony narodowej odebrali podziękowania za zatrzymanie kierowcy.

– Dziękuję za panów postawę, za to, że jesteście żołnierzami Wojska Polskiego nie tylko wtedy kiedy jesteście na służbie, że jesteście zawsze wierni przysiędze, którą składaliście wstępując do wojska. Krzywda innych jest dla was jasnym znakiem, który powoduje, że reagujecie, że niesiecie pomoc. Jestem dumny, że mundur żołnierza polskiego jest symbolem, jest synonimem bezpieczeństwa. W konsekwencji wzrasta zaufanie Polaków do żołnierzy Wojska Polskiego, a więc wzrasta też poczucie bezpieczeństwa. Serdecznie jeszcze raz dziękuję za to, jacy jesteście, dziękuję, że pokazujecie swoją postawą, jak powinien zachowywać się żołnierz Wojska Polskiego – mówił minister Mariusz Błaszczak podczas spotkania z żołnierzami.

Żołnierzy 3. Niżańskiego Batalionu Inżynieryjnego wyróżniono za zatrzymanie kierowcy, który w niebezpieczny sposób prowadził swój samochód. Do zdarzenia doszło 2 października 2020 roku, kiedy to podczas powrotu ze zgrupowania poligonowego do Miejsca Stałej Dyslokacji, mundurowi zauważyli niebezpieczną jazdę samochodu osobowego. Bez chwili wahania zatrzymali pojazd osobowy w bezpiecznym miejscu, na stacji paliw, nie pozwalając kierowcy pojazdu na kontynuację jazdy, a następnie wezwali policję, która podjęła dalsze czynności.