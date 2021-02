Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli Lucyna Mizera przechodzi na emeryturę. Na poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej władze miasta podziękowały szefowej muzeum za jej pracę na rzecz lokalnej kultury, miasta Stalowej Woli i całego regionu.

O swoich planach przejścia na emeryturę Lucyna Mizera poinformował lokalną społeczność początkiem lutego publikując na stronie muzeum słowa podziękowania dla mieszkańców miasta, współpracowników i władz Stalowej Woli.

Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 15 lutego podziękowania za lata pracy w kierunku dyrektor Lucyny Mizery popłynęły z ust władz Stalowej Woli. – Mamy z jednej strony wielką przyjemność i zaszczyt, aby wyrazić olbrzymie podziękowanie za wielką pracę dla miasta Stalowej Woli, dla stalowowolskiej kultury, dla kultury całego regionu przez dzieło tworzenia Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Ale nie ukrywam, że to dla nas trudny moment, dlatego, że żegnamy człowieka wyjątkowego, osobę, która stworzyła nasze muzeum, zbudowała markę nie tylko muzeum, ale dzięki temu również miasta Stalowej Woli i całego regionu – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. Podkreślił, że prowadzona przez dyrektor Lucynę Mizerę placówka otrzymała wiele nagród i wyróżnień. – Dziękujemy za te wielkie dzieła, które pozostaną, Zamek Lubomirskich, który jest siedzibą i symbolem tego jak muzeum może być otwarte dla osób niepełnosprawnych, Galerię Karpińskiego i to wielkie dzieło – Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. Przyzwyczailiśmy się do tego, że mówimy, że nie ma ludzi niezastąpionych, to dla nas jednak jest olbrzymi problem i wyzwanie aby znaleźć osobę, która tym standardom, które ustanowiła pani dyrektor dorówna – mówił włodarz miasta.

– Po 25 latach pracy na rzecz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli żegnam się z państwem. Bardzo trudny moment. Pozostawiam naszemu miastu bardzo dobrze funkcjonującą instytucję wraz z profesjonalną kadrą. Przez te lata muzeum otrzymało faktycznie bardzo dużo nagród i wyróżnień i stało się rozpoznawalną instytucją kultury w Polsce i za granicą. Rozwój naszego muzeum zapewni na wiele lat wspomniana już Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego i nowo otworzone unikatowe w skali kraju Muzeum COP – mówiła Lucyna Mizera.

Żegnająca się z funkcją dyrektora stalowowolskiego Muzeum Regionalnego Lucyna Mizera podkreślała, że będzie jej bardzo brakować tego miejsca i ludzi, z którymi miała okazję współpracować.