Blisko 328 tys. zł pochłonęła dezynfekcja miasta Stalowej Woli prowadzona w okresie od kwietnia do września 2020 roku. O wyliczenie tych kosztów wnioskował radny Andrzej Szymonik ze Stalowowolskiego Porozumienia Samorządowego.

Końcem ubiegłego roku radny Andrzej Szymonik złożył interpelację, w której wnioskował o pełną informację dotyczącą kosztów zlecanych przez miasto oprysków m.in. ulic, chodników, przystanków podejmowanych celem ochrony mieszkańców Stalowej Woli przed zakażeniem rozprzestrzeniającym się koronawirusem oraz korzyści osiągniętych poprzez podjęte działania.

W dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej odpowiedzi na interpelację radnego poinformowano, że podjęte działania mające na celu dezynfekcję miasta pochłonęły 327 763,24 zł. – Na powyższą kwotę składają się dezynfekcja przestrzeni publicznej tj. przystanków autobusowych, ciągów pieszych, placów zabaw, siłowni, ławek miejskich, alejek w parkach i skwerach miejskich, terenów handlowych przy ul. Okulickiego, okolice hali targowej i hali owocowo-warzywnej, dezynfekcja terenów wokół budynków użyteczności publicznej tj. tereny przy Bibliotece Miejskiej, ZUS, Muzeum Regionalnym, Urzędzie Skarbowym, MOPS, Urzędzie Miasta. W trakcie egzaminów maturalnych, dezynfekcji podlegały korytarze, sale i wejścia do budynków w których odbywały się tegoroczne matury. Dezynfekcje wykonywane były również w szkołach, w których pojawiały się podejrzenia jak również potwierdzone przypadki zachorowań na Covid-19 wśród osób, które przebywały na ich terenie. Poddane dezynfekcji zostały również sale, korytarze oraz tereny przed wejściami do budynków, w których mieściły się lokale wyborcze Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – czytamy w odpowiedzi.

Opryski wykonywane były w miesiącach od kwietnia do września, a na terenie otwartym tylko w dni bez opadów atmosferycznych. – Korzyści z przedmiotowych działań to zmniejszona transmisja wirusa wśród osób korzystających z wyżej wymienionych miejsc i co za tym idzie mniejsza zachorowalność na Covid-19 wśród mieszkańców Stalowej Woli w miesiącach wykonywania oprysków, przełożyło się to na najniższy wskaźnik zachorowań względem ościennych powiatów – czytamy w dostępnym w BIP piśmie.

W nawiązaniu do przedstawionej informacji radny Andrzej Szymonik końcem stycznia br. wystosował kolejną interpelację wnosząc o przedstawienie danych oraz ich źródeł dotyczących wskaźników zachorowań na Covid-19 w powiecie stalowowolskim oraz w powiatach ościennych w okresie od kwietnia do września 2020 roku (tj. w okresie stosowania oprysków) potwierdzających przedstawioną treść odpowiedzi.

– Ponadto przyjmując informację przedstawioną w odpowiedzi na w/w interpelację wnoszę o udzielenie pełnej informacji o powodach zaniechania tak efektywnych i skutecznych działań ograniczających transmisję wirusa, a tym samym narażenie na możliwość utraty zdrowia i/lub życia mieszkańców Stalowej Woli – pisze w interpelacji radny Szymonik.

– Dane i wskaźniki zachorowań na COVID-19 w powiecie stalowowolskim jak i powiatach ościennych publikowane były codzienne na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie www.wsse.rzeszow.pl do 23 listopada 2020 roku. Od 24 listopada 2020 roku dane publikowane są na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej www.gov.pl. Codzienna analiza tych danych wskazała, że wskaźnik zachorowań na 10 tys. mieszkańców był niższy w powiecie stalowowolskim niż w powiatach ościennych. Czasowe wstrzymanie wykonywania dezynfekcji przestrzeni publicznej, wiat przystankowych, ławek, siłowni na otwartym powietrzu, placów zabaw etc. spowodowane zostały okresem jesiennym, częstymi opadami atmosferycznymi, wilgotnością powietrza, która zmniejsza efektywność dezynfekcji. Ustabilizowanie się rynku krajowego w produkcję i dystrybucję środków ochrony osobistej w walce z COVID-19 pozwoliło na łatwiejszy i szybszy do nich dostęp także indywidualny dla mieszkańców naszego miasta. Działania jak i środki finansowe zostały skierowane na potrzeby ochrony osobistej pracowników struktury miasta, pomocy społecznej i służby zdrowia oraz lokalnych potrzeb na udzielenie pomocy walce o zdrowie zakażonych mieszkańców naszego miasta. Udzielono wsparcia dla powiatowych szpitali w Stalowej Woli oraz w Nisku. W środki ochrony w walce z COVID-19 takie jak rękawiczki jednorazowe, maseczki, fartuchy, kombinezony, gogle, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, stacje do dezynfekcji rąk, lampy UV, opryskiwacze do dezynfekcji urządzeń placów zabaw, termometry itp. zaopatrzono i wciąż zaopatruje się żłobki, przedszkola, szkoły oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i jednostki organizacyjne miasta. Wsparte środkami ochrony osobistej zostały również jednostki takie jak Ochotnicze Straże Pożarne w Stalowej Woli, Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy w Rozwadowie, Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, które nie są jednostkami organizacyjnymi miasta, ale mieszkańcy Stalowej Woli korzystają z ich świadczeń i pomocy – czytamy w odpowiedzi zamieszczonej w BIP.