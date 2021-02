Posiadanie samochodu to nie tylko radość z niezależności – to także obowiązki. Jednym z nich jest konieczność ubezpieczenia pojazdu. Rodzajów ubezpieczeń jest kilka, nie wszystkie obowiązkowe, a jak to zwykle w życiu bywa – cena nie powinna być pierwszym argumentem naszego wyboru.

Podstawowym rodzajem ubezpieczenia jest tak zwane OC, czyli Odpowiedzialność Cywilna posiadacza pojazdu mechanicznego. To jedyne obowiązkowe ubezpieczenie, którego zawarcie jest wymagane jeśli chcemy nie tyle legalnie poruszać się po drogach publicznych, ale już wtedy kiedy rejestrujemy na siebie pojazd. Jest to także jedyne ubezpieczenie, które zawieramy by chronić innych uczestników ruchu drogowego od skutków zdarzeń drogowych, a nas chroni ono przed koniecznością ich sfinansowania; nam jednak – jako właścicielom polisy – nie gwarantuje ono żadnej rekompensaty z tytułu zajścia zdarzenia drogowego.

Zawarcie OC nie zwalnia kierowcy z poniesienia kosztów odpowiedzialności we wszystkich sytuacjach, wyłączeniami są: rażące naruszenie przepisów bezpieczeństwa, ucieczka z miejsca zdarzenia, brak wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem bądź spowodowanie zdarzenia drogowego pod wpływem środków odurzających bądź alkoholu. Jest to jedyne ubezpieczenie, które z automatu przedłuży się, jeśli zapomnimy go wznowić. Nie dotyczy to jednak wszystkich sytuacji – wyjątkami są polisy otrzymane i kontynuowane wraz z zakupionym pojazdem. W takiej sytuacji automatyzm nie zadziała i warto ustawić sobie przypomnienie o kończącej się polisie bądź zgłosić się do agenta, który przyjmie zgłoszenie zmiany właściciela i przypomni o wznowieniu. Jeśli zajdzie zdarzenie, a jego sprawca nie będzie miał przy sobie potwierdzenia posiadania OC – zawsze sprawdźmy czy takowe jest na dany dzień i na dany pojazd zawarte. Zrobimy to na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – w tym celu wystarczy numer rejestracyjny bądź numer VIN. Za brak ubezpieczenia OC grożą wysokie opłaty karne, sięgające w roku bieżącym w przypadku auta osobowego 1680 zł (jeśli spóźnienie będzie do 3 dni), 2800 zł (spóźnienie do 14 dni) lub 5600 zł jeśli ubezpieczenia nie będzie przez ponad 2 tygodnie.

Drugim najczęściej zawieranym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest NNW, czyli ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Jest to ubezpieczenie, którego zawarcie nie jest wymagane przez prawo. Ubezpieczenie to – jak sama nazwa wskazuje – ma za zadanie wyrównać straty poniesione w życiu i zdrowiu kierowcy oraz pasażerów pojazdu, na które zostało ono wystawione – do maksymalnej ilości pasażerów wskazanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Ubezpieczenie zadziała nie tylko podczas jazdy, ale także w czasie wysiadania/wsiadania, załadunku czy podczas naprawy (np. wymiany koła) na trasie. Także ten rodzaj ubezpieczenia posiada wyłączenia, ale są one raczej typowe i nie powinny budzić kontrowersji – ubezpieczyciel odmówi wypłaty jeśli kierowca był pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, na pokładzie pojazdu znajdowała się większa niż dopuszczalna ilość osób bądź jeśli ubezpieczony nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Ubezpieczenie NNW może gwarantować świadczenia za poniesiony trwały uszczerbek na zdrowiu, śmierć w wyniku wypadku, a także za niezdolność do pracy czy nauki, w zależności od warunków ubezpieczenia oferowanego przez ubezpieczyciela. Jest to jedno z tych ubezpieczeń, na którym niestety właściciele pojazdów najczęściej oszczędzają, nie mając świadomości jak ważne jest tego typu zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie kojarzy się większości z osób z przykrym obowiązkiem – a jest zabezpieczeniem na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Dlatego warto zadbać, by było ono nie tylko odpowiadające naszym wymaganiom, ale także by zostało zawarte u agenta, do którego mamy pełne zaufanie i który przypomni nam o zbliżającym się terminie odnowienia polisy, a także poprowadzi nas przez meandry procedur, kiedy przyjdzie czas zgłoszenia szkody bądź wypłaty świadczenia.

