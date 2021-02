Po raz drugi z rzędu Najpopularniejszym Sportowcem Stalowej Woli została wybrana lekkoatletka Katolickiego Klubu Sportowego Victoria Stalowa Wola, Małgorzata Cetnarska. Miejsce drugie zajęła Weronika Filip (akrobatka sportowa), a trzecie Katarzyna Oleśkiewicz-Szuba (bikini-fitness).

To był plebiscyt szczególny, bo i szczególny był dla nas wszystkich rok 2020. Pandemia koronawirusa postawiła cały świat na głowie i długo zastanawialiśmy się, czy w ogóle przeprowadzać plebiscyt, skoro tak wiele imprez sportowych było odwoływanych, część przełożonych na inne terminy, w tym najważniejsza na świecie wydarzenie sportowe, czyli Igrzyska Olimpijskie w Tokio, co powodowało, że wielu zawodników i zawodniczek zrezygnowało z przygotowań i startów. Dlaczego zdecydowaliśmy się ostatecznie ogłosić plebiscyt? Bo uznaliśmy, że zobowiązuje nas do tego tradycja, a po drugie chcieliśmy docenić naszych, lokalnych sportowców, którzy pomimo Covid-19 trenowali i potrafili przygotować się do startów, i co więcej, zdobywać medale, w Polsce i za granicą.

Wśród 20 kandydatów do tytułu Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli za rok 2020 znalazło się 4 koszykarzy, 4 lekkoatletów, 4 piłkarzy, 2 kolarzy oraz bokserka, modelarz, grappler, kierowca wyścigowy, akrobatka sportowa i reprezentantka bikini-fitness: 15 mężczyzn i 5 kobiet.

Zwyciężyła, po raz drugi z rzędu, chodziarka Victorii, Małgorzata Cetnarska. Przed trzema czterema laty, absolwentka LO im. KEN w Stalowej Woli, obecnie studentka fizjoterapii na warszawskiej AWF zadebiutowała w „złotej dziesiątce” naszego plebiscytu, zajmując piąte miejsce. Rok później była trzecia, a przed rokiem została Najpopularniejszym Sportowcem Stalowej Woli w roku 2019.

Wicemistrzyni Polski seniorek w chodzie na 5 km z roku 2019 oraz dwukrotna młodzieżowa mistrzyni Polski (U-23) na 20 km i 3 km w hali z ubiegłego roku wyprzedziła akrobatkę Piramidy Rzeszów, wicemistrzynię Polski w dwójce mieszanej w kategorii wiekowej 13-19 lat, Weronikę Filip oraz wicemistrzynię Europy w bikini-fitness, Katarzynę Oleśkiewicz. Tuż za podium znalazła się kolejna kobieta, Judyta Zwolińska, biegaczka Victorii. To pierwszy raz, kiedy w plebiscycie pierwsze cztery miejsca zajmują wyłącznie panie! Jest jeszcze jedna rzecz, o której wspomnieć należy. Dwie z nich, Małgorzata Cetnarska i Katarzyna Oleśkiewicz-Szuba są absolwentkami, a Weronika Filip i Judyta Zwolińska uczennicami Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli!

Po raz pierwszy w plebiscytowej dziesiątce znaleźli się reprezentanci Sanu Stalowa Wola – Radosław Proc oraz Centrum Sportu Młodzieżowego Kuźnia Stalowa Wola – Kamil Barnuś.

1. miejsce Małgorzata Cetnarska – wielokrotna medalista mistrzostw Polski w chodzie sportowym różnych kategorii wiekowych. Po raz pierwszy stanęła na podium MP w roku 2015, zajmując trzecie miejsce na 5 km podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Łodzi. Pierwszy tytuł mistrzowski wywalczyła w Gdańsku, w roku 2017 w chodzie na 20 m w mistrzostwach Polski juniorek do lat 20. W roku 2019 zdobyła pierwszy medal krajowego czempionatu, srebrny, w rywalizacji z seniorkami. W tym samy roku zawodniczka Victorii została wicemistrzynią Polski juniorek i młodzieżową mistrzynią w chodzie na 20 km, a w roku 2020 zdobyła „złoto” w Młodzieżowych Mistrzostw Polski do lat 23 w Warszawie. Od początku jej przygody z lekkoatletyką jej trenerem jest Mirosław Barszcz. – Rok 2020 był dla mnie rokiem wzlotów i upadków. Zaczął się bardzo dobrze. W lutym wywalczyłam halowe mistrzostwo Polski U-23 na 3 km w Toruniu i zaraz po tym nastały czasy kwarantanny narodowej. Starałam się jak mogłam, wykonywać treningi w domu, ale to nie było to samo. Nic nie zastąpi kilometrów pokonywanych w terenie z muzyką w uszach, czy towarzystwie innych osób. Chyba nigdy się tak nie cieszyłam z możliwości wejścia do lasu, kiedy je w końcu otworzyli (śmiech). Tak mijały tygodnie, w których tylko, albo w sumie, mogłam biegać. Chód sportowy ma to do siebie, że potrzebna jest jednak równa nawierzchnia, np. asfalt, chodnik, a przemieszczanie się w miejscach publicznych było niedozwolone bez maseczki. A trenowanie w maseczce to jest coś bezsensownego, nierealnego. Efekty było widać w sezonie letnim. Nie był on dla mnie tak udany, jakbym sobie tego życzyła. Nie pobiłam żadnej życiówki. Mistrzostwa Polski seniorów na 5 km, które odbyły się pod koniec sierpnia, były dla mnie bardzo pechowe. Na ostatnich 60 metrach otrzymałam od sędziów „pit-lane” (mój pierwszy w życiu), czyli karę czasową za złą technikę chodu. Byłam zmuszona stać przez 30 s i patrzeć jak moje rywalki, które jeszcze chwilę wcześniej były za mną, dochodzą spokojnie na metę i zdobywają wyższe miejsca. Miejsca na podium. Ja musiałem zadowolić się miejscem piątym. Tydzień później miały odbyć się młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 23 w chodzie na 20 km w Gdańsku, jednak zostały odwołane ze względu na pandemię. Wszystkie moje plany musiały się zmienić. Myślami byłam już na wakacjach, a tu nagle dowiedziałam się, że dalej muszę podtrzymywać formę i mocno trenować przez trzy kolejne tygodnie. Ostatecznie te zawody odbyły się w Warszawie pod koniec września i zostałam wtedy młodzieżową Mistrzynią Polski, ale ile serca i ducha walki zostawiłam na trasie, to tylko ja wiem sama, i mocno bym się zdziwiła, gdyby było inaczej. Bardzo dużo dała mi tam obecność trenera, który motywował mnie, wspierał do ostatniego metra.

W końcu nadeszło długo oczekiwane przeze mnie roztrenowanie, czyli czas odpoczynku. Dwa tygodnie luzu i… wróciłam do trenowania, bo chyba już nie potrafię żyć bez codziennej aktywności fizycznej. W grudniu znów miałem pecha. Podczas treningu skręciłam sobie kostkę. Jak się później okazało było to dosyć poważne skręcenie, które wykluczyło mnie na długi czas z jakichkolwiek treningów. Na szczęście mój staw skokowy ma się coraz lepiej i mam nadzieję, że rok 2021 przyniesie mi więcej pozytywnych emocji – powiedziała Małgorzata Cetnarska, Najpopularniejszy Sportowiec Stalowej Woli w roku 2020.

2. MIEJSCE

Weronika Filip – wicemistrzyni Polski juniorów w dwójce mieszanej w akrobatyce sportowej wspólnie z Konradem Biłykiem (Piramida Rzeszów). Zdobywczyni pierwszego miejsca w turnieju przy Mistrzostwach Polski Juniorów w kategorii 11-16 lat w dwójkach żeńskich, zdobywczyni III miejsca w międzynarodowym turnieju Warsa i Sawy, reprezentantka Polski, czternasta zawodniczka Mistrzostw Europy. Trener Andrzej Sokołowski.



3. MIEJSCE

Katarzyna Oleśkiewicz-Szuba – jest jedną z popularniejszych aktualnie i najlepszych zawodniczek fitness w Polsce. Regularnie startuje w zawodach Bikini Fitness w kategorii do 164 cm. W 2018 i 2019 r. była mistrzynią Polski, a w roku ubiegłym odniosła wielki międzynarodowy sukces w Santa Susanna (Hiszpania) – została wicemistrzynią Europy. Reprezentantka klubu Michael Warszawa, a jej trenerem jest Akop Szostak.

4. MIEJSCE

Judyta Zwolińska – w ubiegłym roku w Radomiu wywalczyła wicemistrzostwo Polski w biegu na 200 m (24,61) juniorek do lat 20 i czwarte miejsce w biegu na 100 m (12,02). Rok wcześniej w Poznaniu, zawodniczka Victorii podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży była czwarta w biegu na 200 m i trzecia w sztafecie 4×100 m. Pochodzi z Majdanu Sieniawskiego, jej trenerem jest Stanisław Anioł.



5. MIEJSCE

Radosław Proc – wyróżniający się piłkarz zespołu beniaminka grupy II A-klasy, Sanu Stalowa Wola, który wiosną ma zamiar ze swoimi kolegami z drużyny wywalczyć historyczny awans do ligi okręgowej. Wcześniej lider drużyny z Rozwadowa reprezentował kluby województwa lubelskiego. Jego klubowym trenerem jest Paweł Kosior.

6. MIEJSCE

Krzysztof Faraś – zaczynał od kartingu, ścigając się m.in. z Robertem Kubicą. Przygodę w wyścigach samochodowych rozpoczynał od Konkursowej Jazdy Samochodowej. Kilkakrotnie zdobywał mistrzostwo okręgu rzeszowskiego. W 2007 roku zadebiutował w Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski, a w roku ubiegłym wrócił do rywalizacji w tych zawodach i zamierza kontynuować ją w roku 2021, startując w GSMP oraz w ME.

7. MIEJSCE

Damian Tabor – lider drużyny i najskuteczniejszy zawodnik III-ligowej koszykarskiej Stali Stalowa Wola, z którą w lecie wywalczył piąte miejsce w mistrzostwach Polski w koszykówce 3×3 w kategorii wiekowej do 23 lat rozgrywanych w Gdyni. W tym roku zamierza wrócić ze swoimi kolegami ze Stali do rozgrywek centralnych. Jego trenerem klubowym jest Bogdan Pamuła.



8. MIEJSCE

Roksana Lechoszest – Pierwsze ogólnopolskie sukcesy w sportach walki odnosiła w zawodach karate, jako reprezentanta Gorzyckiego Klubu Karate Kyokushin. Zamieniła karate na boks i także w tej dyscyplinie odnosi sukcesy. W roku 2020 zawodniczka Stali Stalowa Wola Boxing Team wywalczyła brązowy medali mistrzostw Polski juniorek w kategorii wagowej do 69 kg. Jej klubowym trenerem jest Rafał Toporowski.

9. MIEJSCE

Alan Witas – w roku 2019 mieszkający w Nisku zawodnik Sparty Stalowa Wola wywalczył brązowy medal mistrzostw Polski młodzików do lat 16 w Tarnowie. W ubiegłym roku, utalentowany 16-latek startował w MP juniorów młodszych (U-18) i zajął piąte miejsce. Jego klubowym trenerem jest Paweł Drapała.



10. MIEJSCE

Kamil Barnuś – pochodzący z Łańcuta uczeń Samorządowego LO w Stalowej Woli, koszykarz juniorów CSM Kuźnia Stalowa Wola, a także seniorskiej drużyny Stali. W roku 2020 zajął z drużyną z Kuźni piąte miejsce w rozgrywanych w Gdyni mistrzostwach Polski do lat 17 w koszykówce 3×3. Aktualnie jego klubowym trenerem jest Roman Prawica.

JERZY GANCARCZYK

Zwycięzcą kategorii, której od kilku lat patronem jest poseł na Sejm RP, wiceminister infrastruktury, Rafał Weber, został Jerzy Gancarczyk – nauczyciel WF w PSP nr 12 przy ul. Poniatowskiego w Stalowej Woli, od roku 2020 organizator amatorskich rozgrywek SWBA i SWVA i czynny zawodnik siatkarskiej drużyny BHP Mazur/Stella.

Jerzy Gancarczyk ma 45 lat i pochodzi z Limanowej, jest absolwentem AWF im. B.Czecha w Krakowie, prywatnie jest zięciem byłych znakomitych sportowców Stali Stalowa Wola, koszykarza Wojciecha Kaźmierczaka i lekkoatletki Janiny Granat – Kaźmierczak.

Z rozgrywkami ligi siatkarskiej związany od pierwszej edycji SWVA, a więc od roku 1999. Występował w Matthiasie, Travelu, HSW Kuźnia, obecnie w zespole Stelli. Do ubiegłego roku był także zawodnikiem koszykarskiego zespołu Stelli. W latach 2010-15 prowadził zajęcia wychowania fizycznego na KUL w Stalowej Woli, a wcześniej pracował także z koszykarkami ZKS Stal.

2. miejsce

Bogdan Dziuba

Zawodnik i prezes Stalowowolskiego Klubu Biegacza, wielokrotny medalista mistrzostw Polski i mistrzostw Europy Weteranów w biegach na dystansach 1500, 5000 i 10 000 km oraz w crossie, zwycięzca maratonów i półmaratonów w Polsce i za granicą.

3. miejsce

Janusz Rutkowski

Siatkarz amatorskiej drużyny WP-Transfer, w której występuje nieprzerwanie (nie licząc drobnych kontuzji, które wyłączyły go z gry w jednym czy kilku meczach)od 25 lat. Wcześniej rozgrywający Stali Stalowa Wola, a później Orkana Nisko, w którym pracował także jako trener.

PAWEŁ KOSIOR

Po raz pierwszy tytuł Najlepszego Trenera Stalowej Woli trafił do Parafialnego Klubu Sportowego San Stalowa Wola. Paweł Kosior, bo on został tegorocznym triumfatorem tej kategorii, to człowiek związany z klubem z osiedla Piaski od momentu jego reaktywacji. Wcześniej przez wiele lat był zawodnikiem BudoInstalu Turbia.

W Sanie przez dziewięć lat występował na boisku, będąc najlepszym strzelcem B-klasowego Sanu. Kiedy otrzymał propozycję samodzielnego poprowadzenia drużyny, zawiesił korki na kołku (niektórzy twierdzą, że tylko czasowo…) i objął drużynę po trenerze Jarosławie Zającu, i wprowadził ją do A-klasy.

Po pierwszej rundzie ekipa zajmuje drugie miejsce, mając sześć punktów straty do Rzeczycy Długiej. To nie jest strata nie do odrobienia. Paweł Kosior wierzy w swoich piłkarzy i zapewnia, że wiosną zrobią wszystko, co w ich mocy, żeby do jego rodzinnego Rozwadowa, zawitała w przyszłym sezonie „okręgówka”. Patronatem objął tę kategorię starosta stalowowolski, Janusz Zarzeczny.

IGA BOBER/DAWID MORDKA

Odkąd wprowadziliśmy tę kategorię do naszego plebiscytu, to każdego roku patronat nad nią sprawuje Marszałek Województwa Podkarpackiego. W tym roku Władysław Ortyl nagrodzi tancerzy. Talentem Roku 2020 Czytelnicy „Sztafety” wybrali Igę Bober i Dawida Mordkę, reprezentantów Szkoły Tańca Just Dance w Stalowej Woli.

W ubiegłym roku Iga Bober i Dawid Mordka zajęli trzecie miejsce w mistrzostwach Polski w tańcach standardowych w kategorii 14-15-latków (Junior 2), a wcześniej wywalczyli mistrzostwo Podkarpacia w tańcach standardowych i wicemistrzostwo w latynoamerykańskich.

Para od dłuższego czasu współpracuje z wybitnymi tancerzami i choreografami, m.in, z Małgorzatą Garlicka-Sudoł i Łukaszem Pawlakiem, Przemysławem Łowickim. Klubowym trenerem Igi i Dawida jest Justyna Skrzypek.

Lucjusz Nadbereżny

(prezydent Stalowej Woli)

– Pasja, zaangażowanie, dyscyplina – te cechy charakteryzują stalowowolskich sportowców, którzy w minionym roku odnosili znaczące sukcesy sportowe i rozsławiali Stalową Wolę.

Sport i rekreacja fizyczna są najlepszą drogą do wychowania dzieci i młodzieży, do kształtowania dobrych i aktywnych postaw. Uprawiając sport, budujemy wiele wartości: tolerancję, ducha działania zespołowego, poczucie sprawiedliwości i siłę charakteru.

Jako samorząd, myśląc o przyszłości, nie możemy myśleć o zdrowym i rozwijającym się społeczeństwie, jeśli nie będzie ono wychowane na sporcie. Stąd też inicjujemy i wspieramy rozwój infrastruktury sportowej oraz wszelkich inicjatyw związanych ze sportem.

Cieszy fakt, że w Stalowej Woli udaje się patrzeć całościowo na sport. Poczynając od kształcenia dzieci i młodzieży, zdyscyplinowanego procesu treningów, aż po wykuwanie się talentów, które w wieku dorosłym zostają naszymi mistrzami Polski, Europy i świata. Gratuluję wszystkim nagrodzonym w Plebiscycie i życzę wytrwałości w osiąganiu wytyczonych celów.

Bartłomiej Zając (prezes Huty Stalowa Wola)

– Serdecznie gratuluję zwycięstwa w 49. plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli w roku 2020 Pani Małgorzacie Cetnarskiej, utalentowanej chodziarce z KKS Victoria Stalowa Wola. Życzę wielu dalszych sukcesów i osiągnięcia mistrzostwa w Pani dziedzinie sportu! Gratuluję Pani Weronice Filip za zajęcie drugiego miejsca, a Pani Katarzynie Oleśkiewicz-Szuba za zajęcie trzeciego miejsca w Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli w roku 2020. Huta Stalowa Wola SA aktywnie wspiera rodzimych sportowców, którzy przez swój talent, wytrwałość i osiągane sukcesy przyczyniają się do promowania naszego regionu, dostarczając kibicom wielu pozytywnych emocji. Są pięknym przykładem dla wszystkich młodych mieszkańców Stalowej Woli. Ten plebiscyt to potwierdza, że śledzimy Wasze sukcesy i im kibicujemy. Szczególne wyrazy uznania Paniom oraz wszystkim nominowanym sportowcom, że w tym ciężkim dla nas wszystkich roku pandemii, która tak bardzo utrudniła uprawianie sportu, zamknęła praktycznie wszystkie wydarzenia sportowe dla publiczności, utrzymują świetną formę i sięgają po kolejne rekordy i tytuły sportowe.

Janusz Zarzeczny

(starosta stalowowolski)

– Ucieszyłem się na wiadomość, że „Trenerem Roku” został Paweł Kosior. Jest bardzo zaangażowany w swoją pracę, widać, że jest dla niego prawdziwą pasją. Zaraża nią młodych zawodników, których ma pod swoją opieką w drużynie Sanu, a to jest niezwykle cenne. Oczywiście mam wiele uznania dla pozostałych nominowanych trenerów, często już bardzo doświadczonych i z wieloma sukcesami na koncie, ale jestem jednocześnie zdania, że musimy promować i doceniać młode pokolenie ambitnych i zdolnych szkoleniowców, jakim jest niewątpliwie Paweł Kosior. Przyszłość przed nim, trzymam za niego kciuki i życzę wielu sukcesów w pracy trenera.

Stanisław Sobieraj

(przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli)

– Szanowni Państwo, serdecznie gratuluję licznych sukcesów sportowych, na które ciężko pracujecie. Z dumą i radością obserwujemy Państwa kolejne sukcesy i jesteśmy pełni podziwu dla Państwa osiągnięć w każdej dyscyplinie sportowej. To, że zostaliście Państwo nominowani do plebiscytu na najpopularniejszego sportowca, trenera i talent ubiegłego roku świadczy o tym, że jesteście w czołówce, a kibice państwa uwielbiają. Państwa sukcesy są wynikiem ogromnego wysiłku i codziennej pracy nad podnoszeniem własnych umiejętności, przełamywania słabości i chwil zwątpienia, które zapewne towarzyszą wielu profesjonalnym sportowcom. Każdy Państwa sukces jest niewątpliwie wspaniałą promocją naszego miasta, za co serdecznie dziękuję.

Cieszę się, że mimo pandemii i obostrzeń, po raz kolejny odbywa się Plebiscyt „Sztafety” na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli. W tym dniu składam wszystkim Państwu życzenia wszelkiej pomyślności w realizacji zamierzeń związanych ze sportem, życzę wytrwałości i hartu ducha w pokonywaniu codziennych trudności. Niech kolejne lata obfitują we wspaniałe sukcesy.

Rafał Weber

(poseł na Sejm RP)

– Gratuluję docenionym przez Czytelników „Sztafety” sportowcom wszystkich kategorii plebiscytu. Dobrze, gdy aktywność fizyczna odgrywa w naszym życiu dużą rolę. Sport – niezależnie od dyscypliny – najpierw powinien być uprawiany, a dopiero potem oglądany. Boisko zamiast kanapy! Mastersi są najlepszym tego przykładem. Chęć do uprawiania sportu nie mija z wiekiem, a wręcz przeciwnie – jest jak uzależnienie. Oby jak najwięcej z nas aktywnie, dla lepszej kondycji i samopoczucia spędzało wolny czas. A gdy jeszcze osiąga się sukcesy, zdobywa medale czy wygrywa, to radość jest podwójna. Serdecznie gratuluję panom: Januszowi Rutkowskiemu, Bogdanowi Dziubie i Jerzemu Gancarczykowi, życząc dużo zdrowia oraz kolejnych sukcesów sportowych.