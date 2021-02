Ładowarki teleskopowe to nowoczesne pojazdy, które maja bardzo szerokie zastosowanie. Powszechna opinia mówi o tym, że ładowarki są maszynami budowlanymi, ale to tylko część prawdy. Dzięki swoim cechom i możliwością, mogą zastąpić wiele innych pojazdów i odnaleźć się przy pracy również poza placem budowy. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do przeczytania artykułu, który znacznie przybliży Ci zastosowanie ładowarki teleskopowej. Kto wie – może przyjdzie taki moment, że będziesz jej potrzebować?

Ładowarka teleskopowa – co to takiego?

Ładowarka teleskopowa to pojazd transportu bliskiego, który składa się z podwozia kołowego ze zmiennym wysięgnikiem. Praktycznie każda ładowarka może być wyposażona w osprzęt dodatkowy, taki jak chociażby łyżka, chwytaki do drewna, żurawik hydrauliczny, kosz osobowy, kosiarka, pług, siewnik i wiele innych. Zadaniem ładowarki teleskopowej jest podnoszenie i przenoszenie różnego rodzaju ładunków.

Wyróżnia się dwa typy ładowarek teleskopowych:

z podnośnikami obrotowymi,

z podnośnikami przegubowymi

Maksymalna wysokość podnoszenia gwarantowana przez ładowarki teleskopowe to 22 metry.

Do obsługi ładowarki teleskopowej wymagane są odpowiednie uprawnienia UDT, które można zdobyć po zaliczeniu egzaminu państwowego składającego się z części teoretycznej i części praktycznej.

Na tej stronie https://www.podnosimy.pl/ladowarka-teleskopowa-z-koszem-do-prac-na-wysokosci/ możesz zobaczyć jedną z przykładowych ładowarek teleskopowych.

Zastosowanie ładowarki teleskopowej

Jak wspomnieliśmy, podstawowym środowiskiem pracy dla ładowarki teleskopowej jest branża budowlana. Przenoszenie materiałów budowlanych czy zastępowanie podnośnika koszowego, a nawet małego dźwigu to dla ładowarek codzienność. Poza pracami związanymi z budownictwem – ładowarka teleskopowa doskonale radzi sobie także z takimi zadaniami jak chociażby te stawiane przez rolnictwo – funkcja siewnika, kosiarki, pługa, ciągnika – to pestka dla dobrze dobranego pojazdu. Ładowarka teleskopowa może podnosić i przenosić, a także układać ogromne snopki słomy i siana, transportować paszę dla zwierząt, pomagać przy pracach na polu, pomagać w wywożeniu obornika.

Jeśli chodzi o prace realizowane ładowarką teleskopową w leśnictwie – doskonale nadaje się ona do transportu, załadunku i rozładunku ściętych drzew. Chwytaki pomagają w podnoszeniu i przenoszeniu bardzo ciężkich pni drzewnych. Podobne prace realizowane są w tartakach. Warto wiedzieć, że tartaki zazwyczaj posiadają własne ładowarki teleskopowe, ale są również takie, które decydują się na wynajem pojazdów.

Z pomocy ładowarek teleskopowych korzystają również magazyny przemysłowe, związane z branżą spożywczą itp. Dzięki ładowarce teleskopowej można łatwo, bezpiecznie i szybko przemieszczać towary na placu magazynowym czy wewnątrz magazynu. Układanie ciężkich palet dla ładowarki z teleskopem to zadanie naprawdę proste.

Uniwersalność ładowarek teleskopowych jest niezaprzeczalna. Warto dodać, że operator, który posiada uprawnienia na ładowarkę teleskopową, może obsługiwać pojazd we wszystkich konfiguracjach osprzętu dodatkowego. Właśnie dlatego ładowarki są coraz częściej wybierane.

Wynajem ładowarek teleskopowych

Z uwagi na bardzo rozległe zastosowanie ładowarek z teleskopem nieustannie rośnie zapotrzebowanie na usługi realizowane ładowarką teleskopową. Nie dziwi więc fakt, że pojawia się coraz więcej firm, które w swojej ofercie mają usługę wynajmu ładowarek teleskopowych. Korzystanie z usług takich firm jest dużo bardziej opłacalne niż zakup własnego pojazdu. Ładowarki są wynajmowane nie tylko przez firmy budowlane, ale również przez gospodarstwa rolne, tartaki, zarządców magazynów, a nawet przez… restauratorów, którzy chcą wstawiać do lokali duże piece na pizzę!

W przypadku chęci wynajęcia ładowarki teleskopowej – nie powinieneś mieć kłopotu ze znalezieniem dobrej oferty w Twojej okolicy. Pamiętaj, że na koszt wynajmu wpływa wiele czynników, m.in. okres wynajmu, model pojazdu, rodzaj i wartość ładunków do przeniesienia.

