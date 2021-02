W wyjazdowym sparingu Olimpii Grudziądz z Pomorzaninem Toruń, wygranym przez drugoligowca 4:0, jedną z bramek zdobył były już obrońca Stali Stalowa Wola, Szymon Jarosz.

Po meczu 23-latek podpisał umowę z przedostatnią drużyną II ligi po rundzie jesiennej – do końca sezonu 2020/21. Jeżeli Olimpia obroni się przed spadkiem, umowa zostanie przedłużona o kolejny rok.

Jarosz wystąpił w pierwszej połowie, a w drugiej wybiegł na boisku inny były zawodnik „Stalówki”, Piotr Witasik, który związał się z klubem z Grudziądza początkiem stycznia.

Olimpia będzie piątym klubem w karierze Jarosza, który przed kilkoma dniami rozwiązał za porozumieniem stron umowę ze Stalą. Zaczynał w Podbeskidziu Bielsko-Biała, z którego trafił do Nadwiślana Góra, a latem 2016 roku został piłkarzem Stali Stalowa Wola. Po dwóch latach przeniósł się do Stomilu Olsztyn, z którego wrócił do Stalowej Woli po półrocznym pobycie i reprezentował nasz klub do końca 2020 roku. W Stali zagrał w 116 meczach i zdobył 8 bramek.