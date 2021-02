Oliwia nie chce marnować już czasu i energii na granie z rówieśniczkami i postanowiła rozpocząć rywalizację w kategorii młodziczek do lat 14.

12-letnia zawodniczka Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli – klasyfikowana aktualnie na 121 miejscu w rankingu Polskiego Związku Tenisowego w kategorii młodziczek – wzięła udział w turnieju w Pabianicach i zajęła drugie miejsce w grze pojedynczej i pierwsze w deblowej.

Zawodniczka trenera Włodzimierza Pikulskiego rozpoczęła rywalizację od zwycięstwa nad Katarzyną Kliber (41. miejsce w rankingu) z Avii Świdnik 6:2, 7:5. W drugim pojedynku grupowym okazała się lepsza od Wiktorii Pastuszyńskiej z Pabianickiego Klubu Tenisowego 6:3, 6:3, a do trzeciego spotkania nie doszło. Marlena Domaradzka z AZS Łódź, z niwiadomych powodów, nie wyszła na kort i oddała mecz walkowerem.

Oliwia wyszła do ćwierćfinału z pierwszego miejsca w grupie do ćwierćfinału i kolejna jej rywalką była Mileną Belicą z Pabianickiego Klubu Tenisowego i wygrała 6:0, 6:1.

W półfinale czekała na nią Maja Małuszyńska (rocznik 2007, 63. miejsce w rankingu PZT) z MKT Łódź i także ta konfrontacja należała do zawodniczki MKT Stalowa Wola. Oliwia wygrała 6:4 6:3. W meczu finałowym zagrała z Natalią Stasiak (rocznik 2007, 53. miejsce) z Sopot Tenis Klub, i tym razem musiał uznać wyższość rywalki. Dało o sobie dać zmęczenie długim meczem półfinałowym. Dysponująca bardzo dobrymi warunkami fizycznymi sopocianka miała ułatwione zadanie, a mimo to, musiała zostawić w walce z Oliwią mnóstw zdrowia. Do wyłonienia zwycięzcy potrzeba było trzech setów. Pierwszy wygrała Stasiak 6:4, drugi Sybicka 6:3, trzeci ponownie dla Stasiak 10:6. Był to ósmy mecz najmłodszej w gronie startujących w tym turnieju zawodniczek w ciągu dwóch dni.

Ponadto podopieczna trenera Pikulskiego zagrał także w trzech meczach deblowych turniejowych, zawodniczki MKT, podczas których zagrała jeszcze w trzech meczach deblowych w parze z Martą Dudek Bełchatowskiego Towarzystwa Sportowego As. Dziewczęta wygrały wszystkie spotkania i zajęły pierwsze miejsce. W pierwszym pokonały parę Kliber/Domaradzka 6:2, 7:5, w Stasiak/Belica 6:4, 7:5, a w finale z Anną Czechowicz z Uczniowskiego Klubu Sportowego Aktywni 44 Łódź i Zuzanną Lesman z Pabianickiego Klubu Tenisowego 6:1 6:3.