Spycharka TD-14R wyprodukowana przez LiuGong Dressta Machinery w Stalowej Woli dotarła pod koniec stycznia na Antarktydę, do polskiej stacji naukowo-badawczej im. Henryka Arctowskiego na wyspie Króla Jerzego. Jest trzecią maszyną z naszego miasta wysłaną na ten mroźny „kraniec ziemi”.

Przypomnijmy: gruntowna modernizacja, a właściwie budowa nowej siedziby polskiej stacji, wymaga nowego sprzętu. Stąd też operator stacji – Instytut Biochemii i Biofizyki Zakład Biologii Antarktyki Polskiej Akademii Nauk ogłosił we wrześniu 2020 r. przetarg na spycharkę, który wygrała LiuGong Dressta Machinery (LDM). To spółka należąca do chińskiego koncernu Guangxi LiuGong Machinery Co, który w 2012 r. za 300 mln zł kupił od Huty Stalowa Wola segment maszyn budowlanych.

Spycharka TD-14R waży blisko 17 ton (masa eksploatacyjna). Ma półwklęsły lemiesz o pojemności 4,28 metra sześc., a dieslowski silnik daje jej moc 119 KW, czyli 162 koni mechanicznych. To właśnie bardzo korzystny stosunek mocy do masy maszyny jest jej wielkim atutem. Z tyłu spycharka ma zaczep do holowania, można też zamontować tam trójzębny zrywak. Jest to maszyna produkowana seryjnie, ale pod potrzeby tej wyjątkowej misji zamontowano w spycharce kilka dodatkowych systemów…

