Zwycięstwem „Stalówki” zakończył się jej sparingowy środowy mecz z czwartą drużyną śląskiej grupy III ligi – GKS-em Pniówek Pawłowice.

Nasza drużyna objęła prowadzenie już w 2. minucie. Na listę strzelców wpisał się Aleksander Drobot. 24-letni pomocnik Igloopolu Dębica nie podpisał jeszcze umowy, ale – jak mówią sternicy Stali PSA – to tylko formalność i wkrótce zostanie on oficjalnie przedstawiony, jako piłkarz Stali Stalowa Wola.

Obok Drobota w pierwszej połowie zaprezentował się także inny zawodnik przymierzany do gry w naszej drużynie, Kacper Piechniak, a po przerwie Jaromir Wieprzęć przyglądał się grze pomocnika ze Słowacji i napastnika z Portugalii. Niestety, nazwisk obu piłkarzy nie ujawniono… Do przerwy był remis 1:1, a po zmianie stron do bramki trafił z rzutu wolnego Michał Mistrzyk.

Stal Stalowa Wola – GKS Pniówek-74 Pawłowice Śląskie 2:1 (1:1)

1:0 Drobot (2), 1-1 Szkatuła (25), 2-1 Mistrzyk (64)

Stal (I połowa): Siudak – Waszkiewicz, Jarosz, Hudzik, Szifer, Wojtak, Conde, Mroziński, Wiktoruk, Drobot, Piechniak.

(II połowa): Korziewicz/Wietecha – Zięba, Pietrzyk, Khorolskyi, Lebioda, Tłuczek, Jopek, Mistrzyk, Stępniowski, testowany zawodnik ze Słowacji, testowany zawodnik z Portugalii, T.Płonka.