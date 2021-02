Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber poinformował, że uzgodnił – a więc skierował do realizacji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – program inwestycji dla zadania pn. „Budowa chodnika, przejścia dla pieszych oraz przebudowa zatok autobusowych w ciągu drogi krajowej nr 77 w miejscowości Kopki”.

– To przedsięwzięcie uzupełni dotychczas zrealizowane w Kopkach działania obejmujące budowę ronda i zapewni dowiązanie do już wybudowanego chodnika na sąsiednim odcinku drogi – powiedział wiceminister infrastruktury, Rafał Weber. – Każdy użytkownik polskich dróg musi mieć poczucie bezpieczeństwa. Szczególną uwagę musimy poświęcić pieszym, poprawiając infrastrukturę, która służy do przemieszczania się właśnie pieszym. Będziemy inwestować w doświetlenie przejść dla pieszych, budowę chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, bezpiecznych skrzyżowań również na innych odcinkach dróg krajowych w powiecie niżańskim – podsumowuje wiceminister Weber.

Inwestycja będzie realizowana w Kopkach, w ciągu drogi krajowej nr 77 (od km 74+200 do km 76+200).

Na dwukilometrowym odcinku, biegnącym od ronda w stronę Rudnika nad Sanem, ma powstać chodnik o szerokości 2 metrów, po prawej stronie drogi, za rowem.

W planach jest również utworzenie przejścia dla pieszych z doświetleniem i aktywnym znakiem D-6, budowa dwóch zatok autobusowych (po stronie lewej wraz z budową chodnika na odcinku od km 75+650 do km 75+800 i po stronie prawej w km 76+052), a także kanału technologicznego i odwodnienia.

Zdaniem wiceministra infrastruktury Rafała Webera, inwestycja umożliwi odseparowanie ruchu pieszych od pojazdów i zapewni ciągłość w komunikacji pomiędzy zabudową mieszkalną a zatokami autobusowymi, natomiast zaplanowane przejście dla pieszych pozwoli na skomunikowanie zatok autobusowych z planowanym chodnikiem – dzięki czemu nastąpi poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Teraz będzie mogła ruszyć procedura przetargowa, potem przyjdzie czas na przygotowanie projektu, uzyskanie niezbędnych zezwoleń i wreszcie budowę długo wyczekiwanego przez mieszkańców chodnika.