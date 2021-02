Internet stał się bezpieczną i wygodną przestrzenią również dla muzealnictwa, wobec tego podcasty to kolejna forma kontaktu, jaką proponuje swoim odbiorcom stalowowolskie Muzeum Regionalne. Dzięki nim, treściom do słuchania, nie trzeba wychodzić z domu by stać się muzealnym gościem. Wystarczy otworzyć przeglądarkę, wpisać adres, wcisnąć play i cieszyć się ciekawymi tematami.

Podcasty nie są nową formą komunikacji. Bo to przecież audycje radiowe były inspiracją do pierwszych podcastów. A jest to bardzo wygodny sposób na korzystanie z interesujących nas treści. Istnieje jednak zasadnicza różnica pomiędzy programem radiowym, a internetowym: podcasty możemy odtworzyć w dowolnej chwili i miejscu – jadąc samochodem, gotując obiad czy odpoczywając przy gorącej herbacie.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli przygotowało już kilka cykli podcastów o przeróżnej tematyce. Słowiańskie obyczaje i wierzenia, świąteczne tradycje czy zabawy w dawnych czasach to tematy, których można wysłuchać. Muzeum ma w planach kontynuowanie publikacji audio. Będą to m.in. takie tematy jak sztuka, lokalna historia czy edukacja poprzez zabawę.

Aby wysłuchać podcastów wystarczy wejść na stronę https://anchor.fm/muzeumstalowawola i cieszyć się chwilą z wyjątkowymi audycjami.