Nie udało się koszykarzom Stali zdobyć hali przy ul. Kalwaryjskiej w Krakowie. Korona odniosła dwunaste zwycięstwo w tym sezonie i jest na prowadzeniu, wspólnie z Elektretem Limanowa.

W naszym zespole, ponownie nie mógł wystąpić Damian Tabor, zabrakło także Macieja Pietrasa, a więc tych zawodników, na których spoczywa ciężar prowadzenia gry.

W pierwszej kwarcie dopiero w końcówce udało się „koroniarzom” uzyskać kilkupunktową przewagę. Najpierw trafił Dawid Biegoń, a kilkanaście sekund później, po tym jak pod koszem rywali zgubił piłkę Ziółkowski, celnie „za trzy” przymierzył Miłosz Matyja, i „akademicy” wygrywali po 10. minutach 25:19.

Stal odrobiła straty w połowie drugiej kwarty. Po indywidualnej akcji Jacka Buczka, zakończonej zdobyciem punktów spod kosza, prowadziła nasza drużyna 30:29. Niestety, kolejne pięć minut gry krakowianie wygrali 19:8 i na dwie minuty przed zejściem do szatni na dużą przerwę, wygrywali 48:38. W końcówce kwarty Stal zmniejszyła dystans za sprawą Aleksandra Jadasia – dwie akcje 2+1.

Wyrównana walka trwała także przez całą trzecią „ćwiartkę”. W 22. minucie, po „trójce” Mateusz Łabudy Stal prowadziła 50:49. Pod koniec 18. minuty było 70:68 dla Korony. Ostatnie kilkadziesiąt sekund tej odsłony należało do pani sędziny Agnieszki Piwowarczyk, która ukarała trenera Stali, Bogdana Pamułę przewinieniem technicznym, a że był to drugi dla niego w tym meczu „dach”, więc musiał opuścić ławkę i udać się na trybuny.

– Sędziowanie było skandaliczne. Jeżeli sędziowie odgwizdują w jednym meczu siedem przewinień technicznych to sami wystawiają sobie notę. Nic więcej dodawać nie trzeba – mówi Bogdan Pamuła.

Przed ostatnią kwartą Korona prowadziła 77:70. Stal nie złożyła jednak broni i po dwóch celnych rzutach wolnych Ziółkowskiego, traciła do gospodarzy tylko trzy „oczka” (87:84). I na tym zakończyła się „stalowa husaria”. Do końca meczu punkty zdobywali już tylko podopieczni trenera Tomasza Orlickiego.

– Zabrakło nam rotacji na rozegraniu. Buczek praktycznie nie schodził z boiska, w końcówce brakowało mu już sił. Generalnie przegraliśmy fizyką. Młodzi zawodnicy Korony pokazali na czym polegać ma nowoczesna koszykówka. Grali pressingiem, na pełnym gazie przez całe czterdzieści minut i pod względem szkoleniowym był to dla mnie, dla całej naszej drużyny bardzo wartościowy sprawdzian.

KS AGH KORONA – STAL 98:84 (25:19, 24:26, 28:25, 21:14)

KORONA: Matyja 20, Pieniążek 14, Noszczyński 14, Biegoń 14, Leśniak, Korbiel 12, Kołtun 6, Orłowski 6, Hościłowicz, Korczyński, Nadczuk, Król.

STAL: Jadaś 21, Wyka 17, Buczek 14, Godawski 9, Ziółkowski 8, Tarczyński 5, Barnuś 1, Barciński, Bednarz, Żurek, Chamera.

Sędziowali: Bartłomiej Grad i Agnieszka Piwowarczyk z Krakowa.

W pozostałych meczach 14. kolejki: Skawa – MKS Gorlice 96:52, Unia – AZS Politechnika 89:71, Elektret – Regis 84:66, Wikar – Jura Basket 87:72, pauzowała Cracovia.