Do zdarzenia doszło w niedzielę, po godz. 16, w Tarnobrzegu. W mieszkaniu przy ul. Kwiatkowskiego, przebywała kobieta i jej dwie córeczki w wieku 2 i 8 lat. W pewnym momencie starsza dziewczynka usłyszała hałas i zobaczyła swoją mamę leżącą na podłodze. Kobieta straciła przytomność. W mieszkaniu nie było innej dorosłej osoby. 8-latka szybko odszukała telefon komórkowy, zadzwoniła do babci i opowiedziała, co się wydarzyło. Seniorka natychmiast zaalarmowała służby ratownicze, w tym policjantów.

