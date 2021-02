Stadion Śląski w Chorzowie był przed laty jednym z najlepszych polskich obiektów sportowych. Później jego znaczenie nieco spadło, ale ostatnimi czasy włodarze miasta próbują przywrócić mu dawny blask. Niedawno zakończył się nawet ogromny remont stadionu, który rozstał rozbudowany i zmodernizowany. Dzięki takiej inwestycji obiekt ten niedługo znów zacznie tętnić życiem. Wszystko dzięki imprezom lekkoatletycznym, które w 2021 roku mają odbyć się właśnie na Stadionie Śląskim. Jak wygląda harmonogram takich imprez?

World Athletics Relays Silesia 2021

Niektóre takie bonusy bukmacherskie można wykorzystać właśnie podczas większych imprez lekkoatletycznych. Na szczęście w 2021 roku będzie ich całkiem sporo. W maju na Stadionie Śląskim mają rozpocząć się zawody World Athletics Relays Silesia 2021, czyli lekkoatletyczne mistrzostwa świata sztafet. Kibice mogą ze szczególną niecierpliwością czekać na występ reprezentantek Polski. W 2019 roku Polki, nazywane również „Aniołkami trenera Matusińskiego", zwyciężyły w tych mistrzostwach. Co istotne, nasze zawodniczki otwarcie twierdzą, że mają zamiar powtórzyć ten sukces. Emocji na pewno więc nie zabraknie!

Drużynowe Mistrzostwa Europy 2021 na Stadionie Śląskim

Emocje są gwarantowane również przy okazji kolejnej imprezy, która odbędzie się w dniach 29-30 maja. Drużynowe Mistrzostwa Europy to ważne wydarzenie w kalendarzu zawodów lekkoatletycznych. Tutaj również reprezentacja Polski ma się czym pochwalić. Nasi reprezentanci wystąpią bowiem w roli obrońców tytułu mistrzowskiego. Ich przeciwnikami będą zawodnicy z siedmiu innych reprezentacji:

Wielkiej Brytanii;

Niemiec;

Włoch;

Hiszpanii;

Portugalii;

Francji;

Ukrainy.

Co ciekawe, pierwsze emocje pojawiły się już przy wyborze gospodarza tej imprezy. Początkowo Drużynowe Mistrzostwa Europy miały zostać zorganizowane w Mińsku na Białorusi. Jednak z czasem podjęto decyzję o zmianie lokalizacji imprezy. Swoją kandydaturę zgłosiły wówczas dwa kraje – Hiszpania i Polska. Na szczęście włodarze wybrali Polskę, która stała się nowym gospodarzem mistrzostw. Dzięki temu Stadion Śląski będzie miejscem, gdzie w jednym miesiącu odbędą się dwie ważne imprezy lekkoatletyczne. Dla wszystkich fanów tego sportu będzie to z pewnością nie lada wydarzenie. Pozostaje tylko mieć nadzieję na to, że żadne okoliczności losowe nie pokrzyżują tak ambitnych planów!

