Grzegorz Czajka został dyrektorem Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Zarówno w pierwszym jak i drugim konkursie na to stanowisko jako jedyny zgłosił swoją kandydaturę. Powierzenie tej funkcji Grzegorzowi Czajce nie było zaskoczeniem bowiem od sierpnia ubiegłego roku pełnił obowiązki szefa stalowowolskiej lecznicy.

– Podpisaliśmy umowę na 6 lat. Mam nadzieje, że te 6 lat to będzie dobry okres dla pracy naszego szpitala, dla jego rozwoju, poprawy jakości pracy, dobrej współpracy w załodze – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Grzegorz Czajka kieruje pracą stalowowolskiej lecznicy od 1 sierpnia 2020. Przez pół roku pracował jako pełniący obowiązki dyrektora szpitala. Od 1 lutego 2021 oficjalnie objął funkcję dyrektora. Szef lecznicy na poniedziałkowej konferencji prasowej mówił iż jednym z głównych problemów placówki są braki kadrowe. – Kadry na wielu odcinkach brakuje. To niełatwy temat, bo w tej chwili pozyskanie dobrej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej nie dzieje się z dnia na dzień, tylko jest to proces długotrwały. Całe szczęście na niektórych oddziałach już tę kadrę udaje nam się pomalutku uzupełnić, przez ten czas niestety straciliśmy też kilka osób. Jest to proces ciągły, ale dążymy do tego, żeby ten szpital był jak najlepiej doposażony kadrowo, dla dobra mieszkańców powiatu – mówił Grzegorz Czajka.

Dyrektor lecznicy wspominał również o inwestycjach szpitalnych, tych zakończonych, realizowanych i planowanych. Niedawno dobiegła końca przebudowa węzłów sanitarnych na oddziałach chirurgicznym i wewnętrznym. Powstał też dodatkowy gabinet dla laboratorium, którego uruchomienie planowane jest na koniec lutego.

Obecnie trwa budowa nowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Chociaż nowy oddział przygotowywany jest na 10 stanowisk to na ten moment w planach jest uruchomienie 6 stanowisk m.in. ze względu na braki kadrowe. Jak tylko budowa i przenosiny oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii zostaną sfinalizowane, to na uwolnionej przestrzeni powstaną kolejne sale dla pacjentów udarowych, w ramach Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego. Ta inwestycja powinna zakończyć się do jesieni br.

W planach jest także przeniesienie oddziałów kardiologii i ortopedii na IV piętro Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego. Złożony został też wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o środki na remont starego bloku operacyjnego i miejsca, które zwolni ortopedia. Jeżeli te pieniądze zostaną przyznane to realizacja tej inwestycji planowana jest na rok 2022. W tym miejscu szpital chce stworzyć oddział rehabilitacyjny. – Chcielibyśmy żeby rehabilitacja stacjonarna, pooperacyjna ortopedyczna czy pozawałowa, poudarowa była w Stalowej Woli, żeby pacjenci byli płynnie przekazywani z oddziału po różnego rodzaju zabiegach na oddział rehabilitacji – mówił Grzegorz Czajka.

Są też plany przeniesienia oddziału dermatologicznego w miejsce, które obecnie zajmuje oddział kardiologiczny. W związku z tym rozważana jest także sprzedaż budynku, gdzie obecnie funkcjonuje dermatologia.