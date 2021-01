Pierwszym nowym piłkarzem Stali Stalowa Wola został Aboubacar Condé. 20-letni Gwinejczyk posiadający również polskie obywatelstwo podpisał umowę do końca sezonu 2021/22.

Aboubacar Sidiki Conde urodził się 15 października 2000 roku. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał we francuskim LOSC Lille. W roku 2015 przyjechał do ojca, który przebywał na Podkarpaciu i zamieszkał w Cieszanowie, gdzie rozpoczął naukę w gimnazjum i treningi w miejscowej Juveni. Pół roku później był już zawodnikiem Pogoni Lubaczów. Z niej trafił do Warszawskiej Akademii Piłki Nożnej, a później przeniósł się do Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi. Jesienią 2019 roku podpisał umowę z Miedzią Legnicą i do końca rundy wystąpił w 13 meczach trzecioligowych rezerw „miedziowych”. Ubiegłym rok był dla Abu stracony. Zagrał w jednym meczu, a później, kiedy odwołano rozgrywki III ligi, wyjechał do Norwegii.

– Zadzwonił do mnie mój menedżer i powiedział, żeby przyjechał na testy do Stali. Ucieszyłem się, bo wiedziałem, że Stalowa Wola leży na Podkarpaciu, i że stąd niedaleko jest do Cieszanowa, i chciałem tu wrócić Cieszę się, że znalazłem uznanie w oczach trenera i mam nadzieję, że nie zawiodę. Postaram się udowodnić, że mam odpowiednie umiejętności. Dobrze zostałem przyjęty przez kolegów z drużyny, na pewno pomogła mi znajomość języka polskiego – powiedział SZTAFECIE, Aboubacar Condé.