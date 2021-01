Z drużyną Pogoni Siedlce trenuje Adam Waszkiewicz. 27-letni obrońca Stali zagrał w drugiej połowie w wygranym przez drugoligowca sobotnim sparingu z Polonią Warszawa 3:1.

Adam Waszkiewicz występował w „Stalówce” przez ostatnie cztery lata. Łącznie zaliczył 116 meczów i nic nie wskazywało na to, że opuści Stalową Wolę, tym bardziej, że od działaczy Stali otrzymał propozycję dodatkowej pracy z grupami młodzieżowymi.

– Przyznam, że trochę zawiedliśmy się na Adamie, bo inne były między nami ustalenia, no ale… każdy jest kowalem własnego losu. Taką podjął decyzję i my ją szanujemy i na pewno nie będziemy robić żadnych problemów z przeprowadzką, o ile do niej dojdzie – powiedział dyrektor sportowy Stali PSA, Karol Wołoszyn.