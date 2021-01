Wiele leków i preparatów medycznych należy transportować w specjalnych warunkach temperaturowych. Muszą być one zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, skażeniem innymi substancjami oraz przed kradzieżą. Ich transport jest niezwykle kosztowny i wymaga specjalnego systemu zabezpieczeń. Aby przyspieszyć i ułatwić wykonywanie zadania kierowcom, firmy zajmujące się dystrybucją farmaceutyków powinny rozważyć zastosowanie systemów telematycznych.

Systemy telematyczne – korzyści

Systemy te są ciągle udoskonalane, aby mogły przynosić jak najwięcej korzyści przewoźnikom oraz kierowcom. Przewoźnicy mogą w każdej chwili sprawdzić trasę, przeliczyć koszty i elastycznie dostosowywać realizację zlecenia, by ograniczyć liczbę pustych przebiegów. System telematyczny zapewnia stały monitoring pojazdów GPS (źródło: https://www.webfleet.com/pl_pl/webfleet/fleet-management/vehicle-tracking/ ), co dostarcza osobom nadzorującym realizację zleceń przydatnych informacji na temat przeszkód na trasie (objazdów, korków) oraz nieoczekiwanych postojów. Firmy transportowe współpracują z klientami i udostępniają im często pozycje swoich pojazdów z transportem leków. Możliwość śledzenia pojazdu przewożącego często drogie farmaceutyki ma kluczowe znaczenie dla zleceniodawców.

Nowoczesna lokalizacja GPS zapewnia także bezpieczeństwo transportowanych leków. Ciągłe śledzenie zapisu pozycji pojazdu w czasie rzeczywistym, pozwala zauważyć nieprawidłowości czyli opóźnienia oraz ewentualną kradzież ładunku. Telematyka pomaga więc branży transportowej w zachowaniu bezpieczeństwa, terminowości dostaw, a także zmniejsza koszty realizacji zleceń. Monitoring pozwala także przewoźnikom przyjrzeć się, w jaki sposób kierowcy eksploatują pojazd oraz to, czy preferowany przez nich styl jazdy nie naraża kosztownego ładunku na uszkodzenia.

System WEBFLEET – dlaczego warto zdecydować się na rozwiązanie do Webfleet Solutions?

Jednym z polecanych systemów telematycznych jest system WEBFLEET. Opiera się on na technologii SaaS. Jest to specjalne oprogramowanie, które jest oferowane w formie usługi. Możliwy jest zakup dwóch pakietów: podstawowego oraz premium. W obecnych czasach cyfryzacja branży transportowej jest konieczna, a w pierwszej kolejności powinny wdrożyć ją firmy zajmujące się przewozem towarów wrażliwych.

WEEBFLEET obsługuje najnowsze technologie oraz ma dostęp do automatycznych aktualizacji. Głównie służy jako lokalizacja GPS oraz monitoring pojazdów. Działa w czasie rzeczywistym i umożliwia wykorzystanie różnych map, także tych udostępnianych przez Google. Dzięki temu można dokładnie zaplanować trasę i wysłać ją bezpośrednio do kierowcy. Omija on także korki, objazdy i inne utrudnienia, co skraca ilość czasu za kierownicą. Leki szybciej docierają na miejsce, co jest niezwykle istotne dla szpitali i innych instytucji medycznych. System WEBFLEET pozwala zachować wszystkie przebyte trasy w pamięci, umożliwia ich analizę i wydruk raportów.

System ten ma także duże znaczenie dla kierowców. Dzięki niemu mogą oni w każdej chwili skontaktować się z bazą, co daje im większe bezpieczeństwo. Zapewnienie komfortu psychicznego ma kluczowe znaczenie dla kierowców, którzy zajmują się przewozem kosztownych produktów.

Transport leków wymaga szczególnie dostosowanych i bezpiecznych pojazdów, odpowiedzianej firmy transportowej oraz dobrych kierowców. Dzięki zastosowaniu systemów telematycznych przewóz farmaceutyków stanie się bezpieczniejszy, szybszy i tańszy.

Artykuł nadesłany – promocja