W miniony piątek, 29 stycznia, należąca do PGE Obrót spółka Enesta, mająca swoją siedzibę w Stalowej Woli wraz z Fundacją PGE przekazały szpitalowi w Nisku środki na walkę z koronawirusem. 90 tysięcy od PGE zostanie wydane m.in. na zakup pulsoksymetrów oraz urządzenia do dezynfekcji sal.

Symboliczny czek z kwotą 90 tysięcy złotych na ręce p.o. dyrektora Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Romana Ryznara przekazali prezes zarządu PGE Obrót Robert Choma oraz prezes Enesty Mirosław Trela.

– Od początku epidemii cała Grupa PGE włącza się w różne formy wsparcia pomagając m.in. służbie zdrowia i seniorom w lokalnych społecznościach, w których sami funkcjonujemy

i prowadzimy naszą działalność. Tym razem, we współpracy z Fundacją PGE wsparcie otrzymały 3 szpitale z północnej części Podkarpacia – mówi Robert Choma, prezes zarządu PGE Obrót.

Oprócz wsparcia dla szpitala w Nisku, dotacje z PGE otrzymały także szpitale w Stalowej Woli i Nowej Dębie. Łączna wartość przekazanej darowizny to prawie 300 tys. złotych. Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i środków ochrony osobistej niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego personelu oraz pacjentów szpitali.

– Przekazane środki pozwolą nam na zakup potrzebnego sprzętu w walce z COVID-19. Ubiegły rok, ale również ten rok, cechuje się ogromnym zaangażowaniem personelu szpitala w niesienie pomocy pacjentom, którzy zostali zakażeni COVID-19. Ta rzeczywistość zmusza nas do podejmowania coraz to nowych wyzwań, nieraz bardzo ciężkich, przyzwyczajenia się do nowych sytuacji, które zmuszają nas do zmian organizacyjnych, jak i systemowych funkcjonowania szpitala – mówił podczas przekazania symbolicznego czeku p.o. dyrektora szpitala Roman Ryznar. – Czasami są to bardzo trudne sytuacje z którymi musimy sobie na co dzień radzić. Jest to trudne, ale jednocześnie daje nam satysfakcję, że te działania przynoszą wymierny skutek w postaci ratowania zdrowia i życia pacjentów. Z drugiej strony doświadczamy ogromnej wrażliwości społeczeństwa i różnych firm na nasze potrzeby. Ta nowa sytuacja epidemiczna wymusza też znaczne doposażenie szpitali, aby ta walka w COVID-19 była jak najbardziej skuteczna. Dlatego musimy na bieżąco uzupełniać stan sprzętu medycznego jak również zapasy środków ochrony osobistej. Ta dotacja pozwoli nam na zakup urządzeń, które są niezbędne w walce z COVID-19. Będzie to urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń po pacjentach zakażonych na oddziałach, 3 pulsoksymetry, 2 urządzenia do terapii wysokoprzepływowej, czyli leczenia tlenem, 2 urządzenia do podawania tlenu oraz reduktory tlenowe niezbędne do podawania tlenu w tych pomieszczeniach do których instalacja tlenowa nie dociera – wyliczał Ryznar. – Za ten dar, za zrozumienie sytuacji w jakiej są szpitale pragnę serdecznie panom prezesom podziękować. Gwarantuję, że te środki będą efektywnie wykorzystane, że będą służyć zdrowiu i życiu pacjentów.