Na konta trzech szpitali na Podkarpaciu, w tym stalowowolskiego, trafią środki przeznaczone przez spółkę Enesta wraz z Fundacją PGE na wsparcie działań związanych z walką z koronawirusem. Łączna wartość przekazanej darowizny to prawie 300 tys. złotych.

– W walce z COVID-19 bardzo ważne jest wspieranie szpitali powiatowych, będących na pierwszej linii frontu, we wszelkiego rodzaju sprzęt czy środki ochrony osobistej, które są niezbędne do podejmowania działań ratowniczych, medycznych. Dzisiaj jesteśmy w Stalowej Woli z dobrymi informacjami. Spółki skarbu państwa, a w tym przypadku spółka Enesta działająca na terenie Stalowej Woli za pośrednictwem Polskiej Grupy Energetycznej przekazała stalowowolskiemu szpitalowi 120 tys. złotych na zakup właśnie takiego sprzętu, który posłuży do codziennego ratownictwa – mówi Rafał Weber, wiceminister infrastruktury.

Uroczyste przekazanie pieniędzy w Stalowej Woli odbyło się 29 stycznia. Oprócz wiceministra Webera udział w uroczystości wzięli Robert Choma, prezes zarządu PGE Obrót, Mirosław Trela, prezesa zarządu Enesty, Ryszard Madziar, szef gabinetu politycznego wicepremiera oraz przedstawiciele samorządów i władze szpitala.

Oprócz Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wparcie otrzymały również szpitale w Nisku i Nowej Dębie. Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i środków ochrony osobistej niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa sanitarno–epidemiologicznego personelu oraz pacjentów szpitali.

– Za te 120 tysięcy, które otrzymaliśmy, chcemy zakupić przede wszystkim sprzęt dla pacjentów leczonych na COVID-19. Będą to holtery EKG, czyli sprzęt do badania serca, holtery ciśnieniowe, służące do całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego oraz całodobowego pomiaru zapisu elektrokardiograficznego serca. Zakupione będą również końcówki do tlenoterapii oraz pompy infuzyjne do podawania leków pacjentom – mówi dr Andrzej Komsa, zastępca dyrektora ds. lecznictwa w stalowowolskim szpitalu.