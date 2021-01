Ten rozmiar materaca jest idealny zarówno dla singli, jak i dla partnerów. Dobranie jego odpowiednich parametrów zapewni Ci naprawdę komfortowy sen.

Materac 140×200 cm – czy jest dla Ciebie odpowiedni

Taki materac możesz kupić zarówno wtedy, gdy śpisz samotnie w łóżku, jak i wtedy, gdy śpisz w nim z partnerem. Dla osób śpiących solo to bardzo duży materac. Nawet jeśli masz dość dużą sylwetkę, w takim łóżku będziesz wysypiać się bardzo komfortowo.

Nie musisz martwić się o to, że przewracając się z boku na bok wylądujesz na skraju łóżka. W przypadku partnerów to materac o średnich rozmiarach. Najmniejszym materacem dla dwóch osób jest bowiem materac 120×200 cm. Jeśli Wasza sypialnie nie jest pałacowych rozmiarów i nie zależy Wam na tym, aby każde z Was miało swoją przestrzeń w łóżku, taki materac jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli lubicie jednak mieć pełną swobodę oraz wygodę w łóżku, a do tego jedno z Was, lub oboje, macie większą niż standardowa wagę ciała, pomyślcie o materacu o większym wymiarach. Materace w pełnej rozmiarówce znajdziecie między innymi na sleepinghouse.pl.

Rodzaje materacy Hilding 140x200cm

Materace o takich rozmiarach mogą być :

Termoelastyczne – to najlepsze materace dla kręgosłupa. Takie materace są rekomendowane przez zdrowykregoslup.pl osobom ze schorzeniami kręgosłupa, wadami postawy, nastolatkom, które cały czas rosną oraz seniorom. Taki materac dobrze regeneruje mięśnie, relaksuje napięcia, dba o prawidłowe podparcie kręgosłupa oraz poprawia krążenie krwi, co jest ważne zwłaszcza w przypadku seniorów. Takim materacem jest na przykład Hilding Rumba , producenta Hilding Anders.

Hilding Anders to szwedzki producent materacy, łóżek oraz poduszek, który oprócz marek własnych, tworzy też produkty dla marek zewnętrznych. Przykładami są Pan Materac by Hilding Anders oraz Sleepmed by Hilding Anders .

– to najlepsze materace dla kręgosłupa. Takie materace są rekomendowane przez zdrowykregoslup.pl osobom ze schorzeniami kręgosłupa, wadami postawy, nastolatkom, które cały czas rosną oraz seniorom. Taki materac dobrze regeneruje mięśnie, relaksuje napięcia, dba o prawidłowe podparcie kręgosłupa oraz poprawia krążenie krwi, co jest ważne zwłaszcza w przypadku seniorów. Takim materacem jest na przykład , producenta Hilding Anders. to szwedzki producent materacy, łóżek oraz poduszek, który oprócz marek własnych, tworzy też produkty dla marek zewnętrznych. Przykładami są oraz . Sprężynowe – to popularne materace dla nastolatków, osób o wysokich wagach ciała oraz partnerów. Materace sprężynowe, zwłaszcza kieszeniowe czy multipocket, na przykład Hilding Flamenco , słyną z bardzo dobrej wytrzymałości, elastyczności oraz amortyzacji ruchów, co jest bardzo ważne zwłaszcza w przypadku partnerów.

– to popularne materace dla nastolatków, osób o wysokich wagach ciała oraz partnerów. Materace sprężynowe, zwłaszcza kieszeniowe czy multipocket, na przykład , słyną z bardzo dobrej wytrzymałości, elastyczności oraz amortyzacji ruchów, co jest bardzo ważne zwłaszcza w przypadku partnerów. Hybrydowe – to najnowocześniejsze materace, które mają zarówno warstwę materaca sprężynowego, jak i piankowego.

Taki materac jest więc uważany za niezwykle komfortowy i jest polecany właściwie wszystkim osobom, którym zależy na zdrowym wypoczynku. Takie materace znajdziesz między innymi na https://sleepinghouse.pl/12-materace.

Materac 140×200 cm – czy to drogi materac

Materac w większym niż standardowy rozmiarze zawsze jest trochę bardziej kosztowny. Na ostateczną cenę wpływa jednak rodzaj materaca (najdroższe są materace hybrydowe oraz termoelastyczne), rodzaj zastosowanych materiałów, dodatkowe udogodnienia, na przykład specjalne antybakteryjne poszewki czy certyfikaty, które posiada materac. Wybierając konkretny model pamiętaj jednak, że dobrze dobrany materac, o najwyższej jakości, może być inwestycją, która Ci się opłaci. Najlepsze materace mogą posłużyć Ci nawet przez piętnaście czy dwadzieścia lat i przez ten czas nie zmienią swoich właściwości, nie odkształcą się, ani nie pochłoną wilgoci. Dlatego warto zawsze wybierać materac dopasowany do indywidualnych potrzeb, a nie taki, który ma najbardziej atrakcyjną cenę.

Artykuł nadesłany – promocja