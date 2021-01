Pandemia koronawirusa odcisnęła piętno na wielu płaszczyznach życia mieszkańców Stalowej Woli. Jedną z nich jest czytelnictwo. Miejska Biblioteka Publiczna podsumowując ubiegły rok, odnotowała spadek, który jednak nie wynika z braku chęci do czytania, a raczej swobodnego dostępu do książek.

Rok 2020, który upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa i obostrzeń sanitarnych, odbił się na statystykach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Wol. Niestety, czasowe zamknięcia książnicy wpłynęły na liczbę wypożyczonych książek, która rosła nieprzerwanie od kilku lat. Tym razem stalowowolscy czytelnicy wypożyczyli ich mniej – 170 448 pozycji przy 223 000 w roku 2019. W 2020 roku wypożyczono także 6662 audiobooki nagrane na płytach CD i kasetach – przy 10 tysiącach w 2019 roku.

W czasie gdy biblioteka była fizycznie niedostępna dla czytelników, bibliotekarze pracowali ze wzmożonymi siłami. Porządkowali księgozbiór (liczący w chwili obecnej niemal 240 tysięcy pozycji książkowych i ponad 7300 audiobooków), przeprowadzali inwentaryzacje, brali udział w szkoleniach branżowych. W ciągu całego roku, biblioteka umożliwiała swoim czytelnikom mobilne czytanie e-booków i słuchanie audiobooków, za pośrednictwem aplikacji Legimi. Kody dostępu do elektronicznych nowości i bestsellerów rozchodziły się błyskawicznie. Usługa będzie kontynuowana w 2021 roku.

W sumie, podczas otwarcia biblioteki w 2020 r., z jej usług skorzystało 12260 czytelników, a bibliotekarze odnotowali ponad 95 tysięcy odwiedzin. Zarówno tych osobistych w pięciu bibliotecznych placówkach, jaki i w wirtualnym katalogu.

Z elektronicznego systemu ewidencji funkcjonującego w Bibliotece Głównej i we wszystkich filiach wiemy, że najchętniej czytaną przez dzieci książką była „Hobbit, czyli tam i z powrotem” J.R.R. Tolkiena – wypożyczono ją w sumie 68 razy. Niezmiennie wśród młodych czytelników popularna jest jedna z lektur, czyli „Mitologia”, którą za pośrednictwem biblioteki przeczytało w 2020 roku 66 czytelników. Na trzecim miejscu wśród najpopularniejszych książek uplasowały się zaś „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” Justyny Bednarek, które wypożyczono 60 razy.

Podobnie jak w 2019 roku, tak i w minionym, książkami chętnie czytanymi przez osoby dorosłe, były te autorstwa Remigiusza Mroza – „Przewieszenie” (46 wypożyczeń) i „Behawiorysta” (57 wypożyczeń). Na topie były także powieści „Tatuażysta z Auschwitz” autorstwa Heather Morris (55 udostępnień), „Kiedyś się odnajdziemy” Gabrieli Gargaś (46 wypożyczeń) czy „Pokój motyli” Lucindy Riley i „Jeszcze się kiedyś spotkamy” Magdaleny Witkiewicz (po 45 udostępnień).

Mimo zawieszenia częściowej działalności, pracownicy stalowowolskiej MBP zorganizowali dla stalowowolskich przedszkolaków, młodzieży szkolnej oraz dorosłych 444 spotkania, zajęcia, czy imprezy literackie. Z tych propozycji biblioteki korzystało ponad 26,5 tysiąca osób. W te liczby wliczono zarówno wszystkie zajęcia i imprezy sprzed epidemii, jak i te które odbywały się online: poprzez stronę www MBP, biblioteczny profil na FB czy serwis YouTube

– Mimo, że wielu imprez czy zajęć nie mogliśmy zorganizować bezpośrednio w bibliotece, przenieśliśmy je do Internetu. Tak było z Ogólnopolskim Tygodniem Bibliotek, Tygodniem Czytania Dzieciom czy z naszymi wakacyjnymi zajęciami dla dzieci oraz Narodowym Czytaniem. Działania online wymogły konieczność dodatkowych nakładów pracy, poświęcenia temu celowi czasu przeznaczonego na inne prace biblioteczne oraz bardzo intensywnych przygotowań ze strony pracowników MBP. Działania wykazały też potrzebę zdobycia nowej wiedzy oraz rozwijania umiejętności, co można zaliczyć do plusów zaistniałej sytuacji, gdyż zdobyte doświadczenia z pewnością przydadzą się w pracy w kolejnych latach – mówi Ewa Biały, dyrektor stalowowolskiej MBP.

Książnica w 2020 roku zrealizowała także projekt online „Biblioteczne teatralia z wartościami w tle”, a gdy przepisy na to zezwalały zorganizowała pod obiektem przy ul. ks. J. Popiełuszki 10, grę terenową „Jej Wysokość Pszczoła”. Czytelnicy na żywo mogli uczestniczyć w spotkaniach z Renatą Piątkowską czy Julią Wizowską, a online z Justyną Bednarek i Danielem de Latour, Katarzyną Ryrych, Barbarą Kosmowską czy Panem Poetą.

Za pośrednictwem Stalowowolskiej Biblioteki Cyfrowej, dostępnej poprzez stronę internetową MBP czytelnicy mają m.in. dostęp do archiwalnych numerów „Socjalistycznego Tempa”, „Sztafety” oraz „Fety” i „Tygodnika Nadwiślańskiego” – w chwili obecnej jest dostępnych ponad 1700 publikacji.