Jeszcze w tym roku ruszą prace przy rewitalizacji terenów turystycznych w Ulanowie. Inwestycja obejmie m.in. tereny nad Tanwią, a także port na Sanie. Środki na jej realizację pochodzą m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W tym roku w gminie Ulanów rozpocznie się jedna z największych inwestycji turystycznych w powiecie niżańskim. W ramach programu rewitalizacji całkowicie zmieni się oblicze dworu i parku z Bielinach, o czym pisaliśmy w listopadzie ubiegłego roku, a także portu na Sanie w Ulanowie i terenów nad Tanwią.

– Wartość rewitalizacji według kosztorysu to około 8 milionów złotych. Rozpoczęliśmy już układankę finansową – mówi „Sztafecie” burmistrz gminy i miasta Ulanów Stanisław Garbacz. Część środków na wykonanie zaplanowanych zadań udało się pozyskać z tzw. Funduszy Norweskich. 4 miliony 800 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na prace przy rewitalizacji zabytkowego dworu i otaczającego go parku w Bielinach. Do tej kwoty samorząd dołoży też 2 miliony złotych, które na rewitalizację otrzymał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki nim zrealizowane zostaną pozostałe części projektu.

– Rewitalizacji podlegać będą, oprócz dworu i parku z Bielinach, tereny turystyczne w Ulanowie, powstanie też ciąg rowerowo – pieszy od Ulanowa do Bielin – wyjaśnia burmistrz Garbacz i zdradza, że pod pojęciem terenów turystycznych kryją się tereny nad rzeką Tanwią oraz port na Sanie.

Przypomnijmy. Port w Ulanowie powstał w 2008 roku. Budowa portu rzecznego, bosmanki i bulwaru kosztowała 4 miliony złotych, w tym aż 75 procent to środki z Unii Europejskiej. Niestety już po kilku latach port został wyłączony z użytku. Naniesiony przez wody Sanu muł sprawił, że port zarósł. Teraz, dzięki środkom w budżetu państwa, jest szansa na przywrócenie mu pierwotnej funkcji.

– Trudno burzyć coś co już jest. Komentarze mieszkańców są różne. Jedni mówią, że port należałoby zasypać, inni, że należałoby go przenieść w inne miejsce, ale nie chciałbym zmieniać tej decyzji, która została już wcześniej podjęta. Port w Ulanowie pozostanie w tym samym miejscu co jest. Wszystkim nie jestem w stanie dogodzić i zrealizować tych pomysłów co mają – tłumaczy Stanisław Garbacz.

Jak wyjaśnia, w ramach inwestycji, port zostanie odmulony. – Chcemy przywrócić mu wygląd jaki miał na początku. Myślę, że każdemu się podobał w momencie oddania do użytku. Rewitalizacja ruszy w 2021 roku, choć nie wiem, czy w 100 procentach uda się całą zrealizować w ciągu jednego roku. Być może przeciągniemy ją do połowy roku 2022 – mówi ulanowski burmistrz.